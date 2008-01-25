Стевия: безопасно ли использовать данный подсластитель?

Новое исследование подсластителя на основе стевии (растительной основе) показывает, что заменитель сахара может вызывать негативные последствия для здоровья кишечника.

Люди используют заменители сахара, чтобы снизить потребление сахара. Ведь избыточное потребление сахара может вызвать увеличение массы тела, привести к сахарному диабету и способствовать процессам воспаления в организме.

В связи с этим перед учеными стоит задача — найти идеальную замену, которая по вкусу напоминает настоящий сахар и безопасна для употребления.

Ученые годами считали стевию безопасной альтернативой сахару, но новое исследование поднимает вопрос о том, может ли она быть вредной для здоровья кишечника.

Что такое стевия?

Заменители сахара пригодятся многим людям, в том числе лицам с сахарным диабетом, которым необходимо контролировать уровень глюкозы в крови, и тем, кто пытается снизить потребление калорий для достижения или поддержания умеренной массы тела.

Сегодня доступны различные заменители. К ним относятся несколько искусственных подсластителей, таких как сукралоза, аспартам и сахарин, а также сахарные спирты ксилит и эритрит.

Некоторые люди заменяют сахар растительными продуктами, и стевия — один из широко доступных подсластителей.

Люди использовали стевию в качестве подсластителя на протяжении сотен лет. Изначально люди выявили это растение в Бразилии и Парагвае, а теперь выращивают его по всему миру.

Стевия до 300 раз слаще столового сахара, поэтому для достижения эффекта подслащивания необходимо очень небольшое количество.

Некоторые люди предпочитают стевию растительного происхождения искусственным подсластителям, которые производители создают в лаборатории.

Кроме того, стевия — это заменитель сахара с нулевым содержанием калорий, тогда как другие искусственные подсластители могут содержать немного калорий. Еще одно преимущество стевии заключается в том, что у нее гликемический индекс менее 1, поэтому она не повышает уровень глюкозы в крови, как это делают некоторые другие альтернативные продукты.

Важность здоровья кишечника

Хотя люди обычно понимают важность поддержания умеренной массы тела и следуют передовым методикам для сохранения здоровья сердца, они иногда упускают из виду здоровье кишечника.

«Это новый рубеж медицины, и многие рассматривают микробиоту кишечника как дополнительную систему органов», — отметила доктор Элизабет Хохманн (Elizabeth Hohmann) из отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital), США.

В пищеварительной системе обитают различные виды бактерий. Некоторые из этих бактерий помогают поддерживать здоровье тела.

Некоторые кишечные бактерии могут предотвращать воспаление, защищать от определенных типов рака и уменьшать выраженность симптомов, связанных с ревматоидным артритом.

Существуют различные способы поддержания здоровья кишечника, один из которых — избегать чрезмерного применения антибиотиков. Антибиотики могут повлиять на полезные бактерии, живущие в кишечнике.

Также важно избегать продуктов, которые могут нанести вред здоровью кишечника. Например, обработанные продукты и красное мясо. Люди могут принимать пробиотики, употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки и ферментированные продукты, такие как йогурт или чайный гриб, для улучшения здоровья кишечника.

Результаты исследования стевии

Хотя эксперты обычно рассматривают стевию как безопасную замену сахара, последние исследования показывают, что у нее могут быть некоторые недостатки.

Исследователи из Университета Бен-Гуриона (Ben-Gurion University), Израиль, сосредоточили внимание на стевии в исследовании, недавно опубликованном в журнале «Molecules». Их результаты показывают, что стевия может оказывать негативное влияние на здоровье кишечника.

Исследовательская группа изучила две формы стевии: коммерчески доступную добавку на травах и очищенный экстракт стевии. Они изучили, как разные формы стевии влияют на коммуникацию между бактериями.

В кишечнике есть пути распознавания кворума (quorum sensing — QS). Эти пути позволяют молекулам бактерий общаться друг с другом, что важно с точки зрения микробной регуляции.

Команда ученых установила, что добавка на основе травы стевии оказывает ингибирующее действие на бактериальную коммуникацию. Очищенный экстракт стевии показал молекулярное взаимодействие и возможное прерывание некоторых форм бактериальной коммуникации.

Хотя исследование свидетельствует о том, что стевия может способствовать дисбалансу кишечника, для обеих форм стевии не получено доказательств уничтожения ними бактерий в кишечнике.

Ведущий исследователь доктор Карина Гольберг (Karina Golberg) прокомментировала полученные результаты:

«Это первоначальное исследование, которое показывает, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем пищевая промышленность заменит сахар и искусственные подсластители стевией и ее экстрактами».

Исследователи планируют более внимательно изучить стевию и использовать свои результаты для разработки рекомендаций по потреблению стевии.

«Что касается эффектов, выявленных в нашем исследовании, и увеличивающегося потребления стевии, мы настоятельно призываем провести дополнительные исследования, чтобы помочь в дальнейшем выяснить эффекты этих подсластителей и скорректировать самые высокие суточные дозы, рекомендованные сегодня», — пишут авторы исследования.

По материалам medicalnewstoday.com