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Новости медицины и фармацииСравнение методов лечения пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой

Сравнение методов лечения пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой

Опубликовано  17.11.2021

В «Журнале клинической онкологии» («Journal of Clinical Oncology») опубликованы результаты исследования, проведенного командой из Университета Сан Ят-сен в Гуанчжоу (Sun Yat-sen University, Guangzhou) во главе с доктором медицины Мин Ши (Ming Shi, MD). В исследовании эффективность химиотерапевтической инфузии в печеночную артерию (HAIC) по схеме FOLFOX (FOLFOX-HAIC) превосходила таковую стандартной трансартериальной химиоэмболизации (transarterial chemoembolization — TACE) для пациентов с нерезектабельной гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) больших размеров. Оценивали как клиническую эффективность, так и токсичность обоих методов.

В рандомизированном исследовании III фазы приняли участие 315 пациентов с неоперабельными опухолями диаметром не менее 7 см и отсутствием макрососудистой инвазии или внепеченочного распространения. Отмечена на 42% более продолжительная общая выживаемость — 23,1 мес для пациентов, получавших FOLFOX-HAIC, по сравнению с 16,1 мес для лиц, которым проводили TACE.

Аналогично, медиана выживаемости без прогрессирования заболевания также была больше для пациентов, получавших FOLFOX-HAIC — 9,6 мес по сравнению с 5,4 мес для реципиентов TACE, как и медиана выживаемости без прогрессирования — 17,9 мес по сравнению с 10,4 мес соответственно.

Гепатотоксичность (повышение аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, гипербилирубинемия) 3–4-й степени наблюдалась значительно чаще в группе ТАСЕ, чем в группе FOLFOX-HAIC, общая частота серьезных побочных эффектов составила 30 против 19% соответственно.

Частота отсрочки лечения и прекращения получения ТАСЕ из-за побочных эффектов также была выше, чем в группе FOLFOX-HAIC.

Принципиальные различия методов лечения ГЦК

При ТАСЕ в чревный ствол или верхнюю брыжеечную артерию вводили катетер для артериографии, после чего микрокатетер выборочно вводили в питающие артерии опухолей. Хемолипиодолизация проводилась с применением 50 мг эпирубицина и 50 мг лобаплатина, смешанного с липиодолом с последующей эмболизацией частицами поливинилового спирта. ТАСЕ повторяли каждые 6 нед.

Схема FOLFOX-HAIC, в свою очередь, была разделена на 3-недельные циклы. В 1-й день каждого цикла лечения в печеночную артерию вводили микрокатетер, через который вводили препараты схемы FOLFOX. Схема FOLFOX состояла из оксалиплатина 130 мг/м2, лейковорина 400 мг/м2 и фторурацила 400 мг/м2.

Общий клинический ответ на лечение у 46% пациентов, получавших FOLFOX-HAIC, был более чем в 2 раза выше, чем у 18% больных, получавших ТАСЕ.

Основным недостатком FOLFOX-HAIC является боль в животе, которую некоторые пациенты испытывали при инъекции оксалиплатина, но которая проходила после прекращения инъекции.

Мнение исследователей

М. Ши отметил, что методика ТАСЕ является текущим стандартом лечения ГЦК. Однако ее эффективность в значительной степени зависит от размера опухоли, а для пациентов с особенно большими опухолями (>7 см) общая выживаемость после TACE составляла всего 11,2–13,2 мес.

Эффективность схемы FOLFOX-HAIC у пациентов с большой опухолевой массой объясняется тем, что метод позволяет поддерживать стабильно высокие локальные концентрации химиотерапевтических препаратов в опухолевой ткани в течение более 24 ч. В то же время большая часть химиотерапевтических препаратов, вводимых методом TACE, переходит в системный кровоток менее чем за 1 ч.

Исследователи отмечают, что полученные результаты не позволяют делать обобщенные выводы. Однако появилась возможность подбирать оптимальный метод химиотерапии для пациентов с большой неоперабельной ГЦК. Тем более, что в некоторых последних практических руководствах для пациентов с ГЦК больших размеров рекомендуется отдавать предпочтение не ТАСЕ, а системной терапии.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  17.11.2021

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