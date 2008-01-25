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Новости медицины и фармацииСпинальная мышечная атрофия: устойчивые долгосрочные преимущества генной терапии

Спинальная мышечная атрофия: устойчивые долгосрочные преимущества генной терапии

Опубликовано  24.05.2021

У детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) генная терапия онасемногеном абепарвовеком обеспечивает долгосрочные преимущества с благоприятным профилем безопасности, как показывают новые данные долгосрочного наблюдения.

«В среднем через 5,2 года с момента получения одобренной терапевтической дозы онасемноген абепарвовек обеспечивал устойчивую длительную эффективность. Все пациенты живы и не нуждаются в постоянной вентиляции», — сообщил Джерри Менделл (Jerry Mendell), доктор медицины из Центра генной терапии (Center for Gene Therapy), США.

Результаты исследования опубликованы 17 мая 2021 г. в журнале «JAMA Neurology».

Однократная инфузия

СМА — редкое генетическое заболевание, которое может привести к параличу, затрудненному дыханию и смерти. Нарушение вызвано мутацией в гене выживания моторного нейрона 1 (survival motor neuron 1 — SMN1), который кодирует белок SMN, важный для поддержания и функционирования моторных нейронов.

В 2019 г. онасемноген абепарвовек был одобрен в США для детей в возрасте младше 2 лет со СМА.

Онасемноген абепарвовек — это генная терапия на основе вектора аденоассоциированного вируса, направленная на устранение генетической первопричины СМА путем замены дефектного или отсутствующего гена SMN1, чтобы остановить прогрессирование заболевания.

Однократная внутривенная инфузия приводит к экспрессии мотонейронов белка SMN, что улучшает движение и функцию мышц, а также выживаемость.

Исследование START с долгосрочным наблюдением (START LTFU) — это продолжающееся обсервационное исследование, оценивающее безопасность и длительность ответа в течение 15 лет у 13 младенцев; 3 младенца получили низкую дозу и 10 получили одобренную терапевтическую дозу.

«Все 10 пациентов, получивших терапевтическую дозу, остались живы и не нуждались в постоянной вентиляции в течение 6,2 года после введения дозы», — подчеркнул Д. Менделл.

Серьезные нежелательные явления отмечены у 8 пациентов (62%), ни одно из которых не привело к прекращению исследования или смерти.

Наиболее частые серьезные нежелательные явления были связаны с основным процессом заболевания СМА и включали острую дыхательную недостаточность (31%), пневмонию (31%), обезвоживание (23%), респираторный дистресс (15%) и бронхиолит (15%).

Важно отметить, что, как отмечают исследователи, никаких новых сигналов безопасности или нежелательных явлений, представляющих особый интерес, не возникло в ходе последующего наблюдения, включая повышение уровня ферментов функции печени, новые случаи злокачественных новообразований или гематологических нарушений, а также новые случаи или обострения существующих неврологических или аутоиммунных расстройств.

Исследователи признают, что данное наблюдение ограничено небольшим размером выборки пациентов и осложнено лечением нусинерсеном нескольких пациентов.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  24.05.2021

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