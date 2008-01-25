Зачастую опасность употребления алкоголя несовершеннолетними недооценивают. В то же время, по мнению экспертов, существует высокий риск повреждающего воздействия алкоголя на головной мозг в этой возрастной группе. Так, человеческий мозг продолжает расти и развиваться до 25 лет.

По оценкам экспертов, частое употребление алкоголя может оказать негативное влияние на области головного мозга, отвечающие за обучение, память и речь, а также визуальное и пространственное мышление. Воздействие алкоголя на детский головной мозг повышает риск развития нарушений успеваемости и социализации в школе.

В исследованиях показано, что молодые люди, которые часто употребляют алкоголь, в 4–6 раз чаще, чем ведущие трезвый образ жизни, пропускают занятия. Регулярно употребляющие алкоголь школьники в 5 раз чаще бросают учебу.

По оценкам исследователей, алкоголь связан с 40% всех проблем с учебой в колледже. Более того, из всех случаев, когда студенты бросают учебу до получения диплома, 28% связаны с употреблением спиртных напитков.

Доказано, что алкоголь меняет образ мыслей, действий и поведение людей. Также употребление спиртных напитков молодыми людьми повышает риск незащищенного секса, нежелательной беременности и заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Кроме того, риск физического и сексуального насилия в отношении молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, значительно выше, чем в отношении трезвых сверстников. У лиц в состоянии алкогольного опьянения отмечают повышенный риск травматизации и летального исхода вследствие автомобильных аварий.

У молодых людей, употребляющих спиртные напитки, также повышен риск развития депрессии и самоубийства.

К употреблению алкоголя детей и подростков могут мотивировать несколько факторов, в том числе давление со стороны сверстников, стресс, употребление спиртного членами семьи и окружением, а также предвзятость и дискриминация.

В то же время, как утверждают психологи, мнение родителей очень важно для детей и они в значительной степени открыты к диалогу об употреблении алкоголя. Исследования показывают, что позиция родителей является основной причиной, по которой дети решают не употреблять алкоголь.

Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) рекомендует как можно раньше начать разговаривать с ребенком про риски, связанные с употреблением алкоголя несовершеннолетними. Эксперты организации дали ряд советов родителям относительно профилактики употребления алкоголя несовершеннолетними:

начните говорить об алкоголе со своим ребенком, когда ему исполнится 9 лет. Это дает вам возможность помочь формировать мысли и действия вашего ребенка в отношении алкоголя по мере того, как он приближается к подростковому возрасту;

начните разговор в спокойной, непредвзятой манере. Не осуждайте всех пьющих людей, это может сбить с толку вашего ребенка. Вместо этого спросите, что он думает об алкоголе. Говорят ли об этом друзья? Какие эмоции дети испытывают, когда взрослые вокруг них употребляют алкоголь? Старайтесь слушать столько же, сколько говорите, особенно с подростками;

найдите подходящий момент. Лучше всего подходит время, когда ваш ребенок не занят и не торопится, например, спокойные приемы пищи или моменты, когда его младших братьев и сестер нет рядом и они не отвлекают его. Отложите телефон и убедитесь, что телевизор выключен. Подумайте о том, чтобы поделиться своими историями. Дети ценят честность, особенно когда вы говорите о сложных вещах. Не подавляя своего ребенка, вы можете рассказать о случаях, когда вы видели, как алкоголь вредит людям. Например: «Мой отец много напивался. Это было плохо для его здоровья и определенно мешало ему на работе. Я надеюсь, что смогу помочь вам избежать того, что с ним случилось»;

не пить алкогольные напитки — это норма. Неоднократно напоминайте подростку, что не пить алкогольные напитки — это совершенно нормально. Вы могли бы признать, что, хотя у многих детей возникают проблемы с алкоголем, национальные исследования показывают, что большинство подростков воздерживаются от алкоголя в старшей школе. Фактически, процент подростков, которые не пьют алкоголь, неуклонно растет в течение двух последних десятилетий;

установите четкие ожидания и ориентиры в зависимости от возраста. Не бойтесь заявлять, что маленькие дети не должны пить алкоголь, и точка. Когда ваш ребенок перейдет в среднюю и старшую школу, скажите ему, что вы знаете, что он может почувствовать давление, чтобы попробовать алкоголь. Установите четкие ограничения и будьте готовы к возражениям. «Тебе не обязательно должны нравиться мои правила, но я должен их установить, потому что я твой родитель и забочусь о тебе»;

предложите ребенку забрать его без каких-либо вопросов из любого места, если там будет иметь место ситуация, дискомфортная для него. Так, договоритесь, что если ребенок окажется в употребляющем алкоголь окружении, он должен немедленно позвонить вам. Убедитесь, что он знает, что вы заберете его домой в любое время дня и ночи (в зависимости от ваших рабочих и семейных обязанностей вам понадобится помощь, когда вы будете недоступны). Приведите ребенка домой, дайте ему время восстановиться, а затем обсудите с ним проблему, когда все почувствуют себя спокойнее и отдохнувшими.

Будьте спокойны, любите своих детей и при необходимости попросите о поддержке вашего педиатра. Если в этом есть потребность, ищите специализированные ресурсы. Старайтесь не слишком остро реагировать, когда ваш ребенок пробует алкоголь. Вам не нужно притворяться, что вы не разочарованы, но старайтесь не стыдить и не обвинять его. Это важно для дальнейшего сохранения доверительных отношений.

Разговаривайте с вашими детьми и в более старшем возрасте. Поощряйте их обращаться к вам за советом и помощью во всех случаях, когда им это необходимо.

По материалам www.medicalxpress.com