Відповідно до даних національного статистичного агентства Італії Istat майже 1,5 млн осіб в Італії, або 2,5% населення мають антитіла до коронавірусу, що в 6 разів вище офіційних даних щодо захворюваності.

Отримані результати ґрунтуються на результатах тестів на наявність антитіл, проведених у 64 660 осіб. Офіційні дані свідчать про майже 250 тис. підтверджених випадків COVID-19 в Італії, серед яких 35 166 виявилися летальними. Дослідження виявило суттєві локальні відмінності у північному регіоні Ломбардії, де епідемія вперше спалахнула в лютому 2020 р., показавши, що 7,5% населення цього регіону мають позитивний тест на антитіла до коронавірусу порівняно з лише 0,3% у південному регіоні Сицилії.

Дослідження показало, що майже 30% осіб, які мали антитіла до коронавірусу, не відмічали жодних симптомів хвороби, тобто COVID-19 мав у них безсимптомний перебіг, що підвищувало ризик поширення хвороби.

За матеріалами www.medscape.com