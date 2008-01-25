Спазматическая боль в спине: что это такое и как её лечить?

У каждого человека минимум один раз в жизни возникала спазматическая боль в спине. По данным экспертов клиники Кливленда (Cleveland Clinic), США, спазматическая боль в спине может варьировать от незначительных приступов боли до парализующих судорог, нарушающих двигательную функцию. Интенсивность боли может иметь широкий диапазон. Некоторые пациенты отмечают тупую боль и ощущение незначительного мышечного подёргивания. У части пациентов возникает острая интенсивная изнуряющая боль.

Независимо от того, наблюдается у пациента первый эпизод спазматической боли в спине или повторный, для уменьшения выраженности болевого синдрома и профилактики развития последующих приступов ключевым является понимание триггерных факторов.

Эксперты клиники Кливленда выделяют следующие факторы риска развития спазматической боли в спине:

недостаточная мышечная нагрузка, малоподвижный образ жизни, длительное сидение, отсутствие физических упражнений;

нарушения осанки;

перенапряжение мышц и избыточные нагрузки, в том числе занятия профессиональным спортом, поднятие тяжестей;

диетические факторы: недостаточное потребление воды, калия и кальция;

психическое и эмоциональное неблагополучие: беспокойство и стресс;

травматические инциденты, такие как падения или автомобильные аварии. Внезапный удар может привести к растяжению мышц, связок или даже повреждению позвоночника.

Эксперты Клиники Майо (Mayo Clinic) перечисляют следующие симптомы:

боль в спине варьирует от ноющих мышц до стреляющих, жгучих или колющих;

боль может иррадиировать вниз по ноге;

наклоны, скручивания, поднятие тяжестей, длительное стояние или ходьба могут усугублять выраженность болевого синдрома и мышечного спазма;

как правило, боль в спине проходит после отдыха либо снижается её интенсивность.

В каких случаях следует проконсультироваться с врачом?

Боль длится дольше нескольких недель.

Боль интенсивная и интенсивность не снижается в покое.

Боль иррадиирует вниз на одну или обе ноги, особенно ниже колена.

Боль сопровождается мышечной слабостью, онемением или покалыванием в одной или обеих ногах.

Боль сопровождается необъяснимым уменьшением массы тела.

Следует немедленно обратиться к врачу, если боль в спине сопровождается развитием нарушений пищеварения, мочеиспускания, лихорадкой или возникает после падения, удара по спине или другой травмы.

Лечение спазматической боли в спине

По данным экспертов Клиники Майо, лечение спазматической боли в спине может включать:

использование льда или тепла. Применение пакетов со льдом или грелки может способствовать уменьшению выраженности воспаления. Холодовая терапия обычно рекомендуется в течение первых 48 ч после развития болевого синдрома, а тепловая терапия может быть эффективна для расслабления напряженных мышц в последующие дни;

безрецептурные анальгетики. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или напроксен натрия, могут способствовать уменьшению выраженности болевого синдрома и воспаления;

рецептурные лекарственные препараты. В некоторых случаях могут быть назначены миорелаксанты, чтобы устранить мышечное напряжение и уменьшить выраженность мышечного спазма;

физическая терапия. Терапевт может разработать индивидуальную программу упражнений для укрепления мышц спины, улучшения гибкости и формирования правильной осанки. Также могут быть рекомендованы массаж, мануальная терапия и методы электростимуляции;

альтернативные методы лечения. Дополнительные методы лечения, такие как иглоукалывание, хиропрактика и йога также эффективны у ряда пациентов. Эти методы направлены на улучшение общего самочувствия, расслабление и снижение мышечного напряжения. Однако, по данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья США (S. National Center for Complementary and Integrative Health), существуют доказательства низкого или среднего качества того, что эти практики могут быть полезны при хронической боли в пояснице;

растяжка — легкие упражнения на растяжку могут помочь расслабить мышцы и устранить напряжение, способствуя ослаблению спазматической боли в спине по данным Службы здравоохранения Альберты (Alberta Health Services).

Для профилактики развития спазматической боли в спине следует:

поддерживать правильную осанку. Поддержание правильной осанки во время сидения, стояния и поднятия тяжестей может снизить нагрузку на мышцы спины и вероятность развития болевого синдрома и мышечного спазма;

оставаться активными. Регулярно выполнять упражнения, особенно направленные на укрепление мышечного корсета и повышение гибкости.

По материалам www.medicalxpress.com