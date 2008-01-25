Спазматическая боль в спине: что это такое и как её лечить?
У каждого человека минимум один раз в жизни возникала спазматическая боль в спине. По данным экспертов клиники Кливленда (Cleveland Clinic), США, спазматическая боль в спине может варьировать от незначительных приступов боли до парализующих судорог, нарушающих двигательную функцию. Интенсивность боли может иметь широкий диапазон. Некоторые пациенты отмечают тупую боль и ощущение незначительного мышечного подёргивания. У части пациентов возникает острая интенсивная изнуряющая боль.
Независимо от того, наблюдается у пациента первый эпизод спазматической боли в спине или повторный, для уменьшения выраженности болевого синдрома и профилактики развития последующих приступов ключевым является понимание триггерных факторов.
Эксперты клиники Кливленда выделяют следующие факторы риска развития спазматической боли в спине:
- недостаточная мышечная нагрузка, малоподвижный образ жизни, длительное сидение, отсутствие физических упражнений;
- нарушения осанки;
- перенапряжение мышц и избыточные нагрузки, в том числе занятия профессиональным спортом, поднятие тяжестей;
- диетические факторы: недостаточное потребление воды, калия и кальция;
- психическое и эмоциональное неблагополучие: беспокойство и стресс;
- травматические инциденты, такие как падения или автомобильные аварии. Внезапный удар может привести к растяжению мышц, связок или даже повреждению позвоночника.
Эксперты Клиники Майо (Mayo Clinic) перечисляют следующие симптомы:
- боль в спине варьирует от ноющих мышц до стреляющих, жгучих или колющих;
- боль может иррадиировать вниз по ноге;
- наклоны, скручивания, поднятие тяжестей, длительное стояние или ходьба могут усугублять выраженность болевого синдрома и мышечного спазма;
- как правило, боль в спине проходит после отдыха либо снижается её интенсивность.
В каких случаях следует проконсультироваться с врачом?
- Боль длится дольше нескольких недель.
- Боль интенсивная и интенсивность не снижается в покое.
- Боль иррадиирует вниз на одну или обе ноги, особенно ниже колена.
- Боль сопровождается мышечной слабостью, онемением или покалыванием в одной или обеих ногах.
- Боль сопровождается необъяснимым уменьшением массы тела.
Следует немедленно обратиться к врачу, если боль в спине сопровождается развитием нарушений пищеварения, мочеиспускания, лихорадкой или возникает после падения, удара по спине или другой травмы.
Лечение спазматической боли в спине
По данным экспертов Клиники Майо, лечение спазматической боли в спине может включать:
- использование льда или тепла. Применение пакетов со льдом или грелки может способствовать уменьшению выраженности воспаления. Холодовая терапия обычно рекомендуется в течение первых 48 ч после развития болевого синдрома, а тепловая терапия может быть эффективна для расслабления напряженных мышц в последующие дни;
- безрецептурные анальгетики. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или напроксен натрия, могут способствовать уменьшению выраженности болевого синдрома и воспаления;
- рецептурные лекарственные препараты. В некоторых случаях могут быть назначены миорелаксанты, чтобы устранить мышечное напряжение и уменьшить выраженность мышечного спазма;
- физическая терапия. Терапевт может разработать индивидуальную программу упражнений для укрепления мышц спины, улучшения гибкости и формирования правильной осанки. Также могут быть рекомендованы массаж, мануальная терапия и методы электростимуляции;
- альтернативные методы лечения. Дополнительные методы лечения, такие как иглоукалывание, хиропрактика и йога также эффективны у ряда пациентов. Эти методы направлены на улучшение общего самочувствия, расслабление и снижение мышечного напряжения. Однако, по данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья США (S. National Center for Complementary and Integrative Health), существуют доказательства низкого или среднего качества того, что эти практики могут быть полезны при хронической боли в пояснице;
- растяжка — легкие упражнения на растяжку могут помочь расслабить мышцы и устранить напряжение, способствуя ослаблению спазматической боли в спине по данным Службы здравоохранения Альберты (Alberta Health Services).
Для профилактики развития спазматической боли в спине следует:
- поддерживать правильную осанку. Поддержание правильной осанки во время сидения, стояния и поднятия тяжестей может снизить нагрузку на мышцы спины и вероятность развития болевого синдрома и мышечного спазма;
- оставаться активными. Регулярно выполнять упражнения, особенно направленные на укрепление мышечного корсета и повышение гибкости.
По материалам www.medicalxpress.com
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