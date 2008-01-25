В недавнем исследовании было показано, что хронологические модели цикла сна/бодрствования (циркадные ритмы) связаны с риском развития сахарного диабета II типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Experimental Physiology».

В исследовании было продемонстрировано, что различия в циклах сна/бодрствования связаны с отличиями в метаболических реакциях. Так, у лиц, поздно ложащихся спать и более активных вечером, чем утром, так называемых «сов», снижается утилизация жира для получения организмом энергии, увеличивается депонирование жира в организме, что потенциально повышает риск развития сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Метаболические различия связаны с ответом клеток на действие инсулина — стимулированием поглощения глюкозы клетками и включением в энергетический обмен. Показано, что у «жаворонков» выше утилизация жира для образования энергии. Кроме того, «жаворонки» были более физически активными на протяжении дня, чем «совы». При этом у «сов» наблюдалась меньшая интенсивность утилизации жира в процессах энергетического метаболизма как в покое, так и при физических нагрузках.

Исследователи из Университета Рутгерса (Rutgers University), Нью-Джерси, США, разделили участников (n=51) на две группы на основе их хронотипа — естественной склонности проявлять активность и спать в разное время суток. Для определения хронотипа проводили недельное наблюдение за участниками.

Исследователи оценивали массу тела, долю мышечной и жировой ткани в организме, а также метаболизм жиров и углеводов с помощью специфических дыхательных тестов в условиях физических нагрузок. Все участники придерживались диеты с контролем калорий и режима питания, а также исключением приема пищи в течение ночи для минимизации влияния особенностей питания на полученные результаты.

Было установлено, что клетки участников-«жаворонков» были более чувствительными к инсулину, в то время как у «сов» наблюдалась более низкая чувствительность. Именно нарушение чувствительности инсулинозависимых тканей к инсулину и последующее развитие инсулинорезистентности являются патофизиологической причиной развития сахарного диабета II типа. Кроме того, инсулинорезистентность связана с повышенным риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Причина выявленных метаболических отличий в зависимости от циркадных ритмов участников на сегодня не изучена.

Старший автор исследования профессор Стивен Малин (Steven Malin), сотрудник Университета Рутгерса, объяснил, что хронотип влияет на метаболизм, действие гормонов и потенциально может использоваться при оценке индивидуального риска развития различных заболеваний. По его мнению, необходимы дальнейшие исследования связи между хронотипом и уровнем физической активности.

По материалам www.medicalxpress.com