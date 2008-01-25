Big Health — компания, специализирующаяся на цифровой терапии, целью которой является помощь миллионам людей в вопросах поддержания психического здоровья. Big Health совместно с Оксфордским трастовым фондом здравоохранения Национальной системы здравоохранения Великобритании (Oxford Health National Health Service (NHS) Foundation Trust) объявили о совместном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «Behavior Research and Therapy». Установлено, что у 65% людей, обращающихся за медицинской помощью по поводу тревоги, депрессии или нарушений сна, психическое состояние значительно улучшалось, если лечение по программе NHS «Улучшение доступа к психологической терапии» (Improving Access to Psychological Therapies Program — IAPT) проходили не в моно-режиме, а в сочетании с использованием приложения Sleepio, цифровой терапевтической программы Big Health для коррекции нарушений сна. Кроме того, у участников, использующих Sleepio, значительно сократилась потребность в высокоинтенсивном лечении IAPT, включая индивидуальную терапию, проводимую специалистами в области психического здоровья.

Исследование было ключевой частью более широкой программы по поддержанию психического здоровья. Эта программа обеспечивает возможность любому взрослому пациенту получить доступ к Sleepio и к специализированным техникам поддержания психического здоровья самостоятельно или по назначению лечащего врача.

Чтобы лучше понять влияние включения Sleepio в модель пошаговой психологической терапии, исследователи оценивали состояние более 1000 пациентов с IAPT, у которых отмечались нарушения сна или психические отклонения. Пациенты регистрировались в Sleepio вместе с услугами NHS IAPT. Контрольная группа не имела доступа к Sleepio. Через 12 мес пользователи Sleepio отметили значительно лучшие результаты по показателям настроения, беспокойства и социального функционирования. Показатели динамики клинических проявлений по стандартизированным показателям IAPT, используемым для выявления симптомов тревоги (GAD-7) и депрессии (PHQ-9), составили 65% для пользователей Sleepio по сравнению с 58% в контрольной группе, которая получала только IAPT.

Ведущий клинический специалист службы Healthy Minds Bucks Джон Пимм (John Pimm) сообщил, что по результатам исследования показана возможность дальнейшего улучшения клинических результатов за счет интеграции цифрового терапевтического средства для лечения бессонницы и психологической терапии на основе фактических данных при тревоге и депрессии.

Нарушение сна редко становится причиной обращения в врачу. Однако клинические данные показывают, что бессонница значительно ухудшает течение фоновых психических отклонений, включая депрессию и тревогу. Согласно ведущим руководствам по лечению, в том числе рекомендациям Национального института здравоохранения и передового опыта (National Institute for Health and Care Excellence — NICE), когнитивно-поведенческая терапия рекомендуется в качестве лечения первой линии при бессоннице. Тем не менее подавляющему большинству пациентов назначают медикаментозное лечение или они долго ждут начала когнитивно-поведенческой терапии. Ведущие программы, в том числе Sleepio от Big Health, предоставляют методы когнитивно-поведенческой терапии в цифровом формате, обеспечивая круглосуточный доступ к стандартному лечению независимо от клинических условий. Подход Sleepio подтвержден клиническими данными, включая 12 рандомизированных контролируемых исследований, и аккредитацией NICE. В ходе исследования служба Healthy Minds Bucks IAPT изучала, как интеграция Sleepio в модель пошаговой психологической терапии повлияет на результаты психического здоровья.

Главный научный сотрудник Big Health и профессор медицины сна в Оксфордском университете (University of Oxford) Колин Эспи (Colin Espie) отметил: «Это исследование демонстрирует уникальную способность Big Health охватить пациентов на всех этапах клинического лечения. Дополняя существующий клинический подход персонализированными и основанными на фактических данных цифровыми терапевтическими средствами, мы можем оптимально взаимодействовать с пациентами в нужное время для достижения максимальных результатов».

Программа IAPT в Англии ежегодно охватывает около 1 млн человек и предлагает научно обоснованные психологические методики, в первую очередь для диагностики тревожности и депрессии. В этой программе используется модель поэтапной коррекции, при которой большинство пациентов начинают с малоинтенсивных приемов, например с групповой психотерапии. Людям с более выраженными психологическими проблемами можно назначать индивидуальные еженедельные сеансы терапии или более интенсивные методики. Долгосрочный план NHS направлен на расширение услуг в области психического здоровья, интеграцию услуг по охране физического и психического здоровья, улучшение результатов трудоустройства и улучшение всеобщего доступа к медицинской помощи.

По материалам www.news-medical.net/news