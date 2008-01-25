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Новости медицины и фармацииСобак обучают распознавать наличие вируса Sars-CoV-2

Собак обучают распознавать наличие вируса Sars-CoV-2

Опубликовано  27.07.2020

Университет ветеринарной медицины (Stiftung Tierärztliche Hochschule) в Ганновере сотрудничает со Школой бундесвера (Bundeswehr-Hundeschule Ulmen) в Ульмене, обучающей немецких овчарок, спаниелей и ретриверов распознавать разные запахи. По словам исследователя Эстер Шальке (Esther Schalke), коэффициент правильного определения собаками наличия вируса COVID-19 в слюне в настоящее время составляет около 80%. Достоверные с научной точки зрения данные могут быть доступны в конце июля, сообщила ветеринар, добавив: «Тогда мы сможем достаточно точно сказать, способны ли наши собаки выявлять новые типы  коронавирусов».

Университет в Ганновере — не единственный исследовательский институт, который занимается проверкой этого подхода. В Великобритании, Финляндии и США собак также обучают с помощью обоняния распознавать инфекцию Sars-CoV-2 не только по образцам слюны, но также мочи и пота. Прежде чем собак можно будет использовать в качестве детекторов COVID-19, многое еще предстоит выяснить, отмечает докторант Паула Джендри (Paula Jendry), которая сопровождает проект. Во время обучения использовали образцы слюны, в которых вирусы были обезврежены. Следует ли придерживаться такой тактики и в дальнейшем? Каким образом может быть организована практическая сторона дела? «Это должно происходить в совершенно иных условиях, ведь мы должны быть уверены, что никто не сможет заразиться высокоинфекционными образцами», — подчеркивает исследователь. Затем, по информации представителей школы служебных собак, «будет необходимо обсуждение, в каких гражданских и военных областях эти собаки должны выполнять свою работу». Возможно, в аэропортах, как при поиске наркотических или взрывчатых веществ?

По материалам www.mdr.de; www.welt.de; фото:

доклад федеральному министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer)

Опубликовано  27.07.2020

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