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Новости медицины и фармацииСнижение смертности в ОИТ от COVID-19 в мире

Снижение смертности в ОИТ от COVID-19 в мире

Опубликовано  03.02.2021

Усовершенствование методов лечения COVID-19 и улучшение стационарной терапии позволили снизить уровень смертности в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) более чем на треть по сравнению с первыми месяцами пандемии, но этот прогресс может замедлиться, согласно обновленному систематическому обзору и метаанализу, опубликованным 2 февраля.

Так, до 31 мая 2020 г. смертность пациентов, госпитализированных в ОИТ с COVID-19, составляла 41,6%. В период с 1 июня по 30 сентября 2020 г., судя по исследованиям, в которых сообщается о смертности в ОИТ среди взрослых пациентов с COVID-19, данный показатель (95% доверительный интервал) был ниже (35,5% (31,3–39,9%) против 41,6% (34,0–49,7%)) с марта по май 2020 г. Первичным критерием оценки была смерть в ОИТ как доля завершенных госпитализаций, либо в результате выписки из отделений, либо в результате смерти. Авторы выявили 52 обсервационных исследования с участием 43 128 пациентов и первые сообщения из стран Ближнего Востока, Южной Азии, Австралии и Океании, а также 4 национальных или региональных реестра. Зарегистрированная смертность была ниже в регистрах по сравнению с другими отчетами. Отсутствие стандартизации отчетности не позволило сравнивать когорты с точки зрения основного риска, тяжести заболевания или исходов. Исследователи заключили, что смертность в ОИТ от COVID‐19 снизилась или стабилизировалась с мая 2020 г., и отметили возможность некоторых географических различий.

По материалам associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com

Опубликовано  03.02.2021

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