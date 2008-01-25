По оценкам экспертов, 7 из 10 австралийцев в возрасте старше 12 лет с бронхиальной астмой принимают неоправданно высокие поддерживающие дозы противоастматических препаратов. Это может быть связано с тем, что в период обострения заболевания пациентам обычно рекомендуют высокие дозы этих лекарственных средств. Также в начале лечения после установления диагноза обычно назначают более высокие дозы противоастматических препаратов, чем рекомендуемые в последующем минимальные эффективные поддерживающие дозы. Однако многие пациенты после стабилизации состояния не обращаются повторно к врачу для коррекции лечения. В журнале «Australian Prescriber» профессор Хелен Реддел (Helen Reddel) и соавторы из Института медицинских исследований Вулкока (Woolcock Institute of Medical Research) опубликовали рекомендации по подбору наиболее эффективной дозы для поддерживающей терапии при бронхиальной астме. Х. Реддел является председателем Научного комитета Глобальной инициативы по борьбе с астмой (Global Initiative for Asthma (GINA) Science Committee) и членом Австралийского комитета по составлению справочника по астме (Australian Asthma Handbook Guidelines Committee).

По оценкам экспертов, бронхиальная астма диагностирована у более 2 млн австралийцев.

Профессор Х. Реддел подчеркнула, что пациентам с удовлетворительным контролем симптомов бронхиальной астмы на протяжении 3 мес следует обратиться к врачу для коррекции терапии. Возможно, он порекомендует снизить дозы принимаемых препаратов. Х. Реддел объяснила, что при снижении дозы снижается не только риск развития побочных эффектов (например остеопороза или катаракты), но и экономические затраты пациента.

При этом, по ее мнению, терапия при бронхиальной астме всегда индивидуальна.

Какие общие рекомендации по применению противоастматических препаратов можно дать пациентам?

При интермиттирующей бронхиальной астме (легкое течение заболевания) препараты могут применяться либо только «по требованию», либо может быть рекомендован дополнительно постоянный прием профилактического средства;

нельзя прекращать прием поддерживающей терапии без консультации лечащего врача, это может привести к развитию обострения бронхиальной астмы;

в исследованиях доказано, что для поддерживающей терапии и контроля симптомов бронхиальной астмы вне периода обострения следует применять наиболее низкие эффективные дозы противоастматических препаратов;

если у пациента наблюдается удовлетворительный контроль симптомов бронхиальной астмы на протяжении 3 мес (для детей — в течение 6 мес), ему следует обратиться к врачу для возможного снижения дозы поддерживающих препаратов;

для оценки контроля симптомов следует применять тест контроля бронхиальной астмы (Asthma Control Test);

для пациентов с тяжелым течением бронхиальной астмы наивысшим приоритетом является постепенное снижение дозы и прекращение приема пероральных глюкокортикостероидов. Вопрос о снижении дозы ингаляционных глюкокортикостероидов может быть рассмотрен через 3–6 мес после отмены пероральных глюкокортикостероидов, но не ниже средней дозы. При тяжелом течении бронхиальной астмы любое снижение дозы должно быть согласовано с лечащим врачом;

в период беременности снижение дозы противоастматических препаратов можно проводить только при хорошо контролируемой бронхиальной астме;

снижение дозы таких лекарственных средств следует проводить постепенно, одномоментно не более чем на 25–50%, при отсутствии ухудшения состояния больного на протяжении 1–3 мес возможна дальнейшая коррекция терапии.

В каких случаях не следует снижать дозу противоастматических препаратов?

Не следует снижать дозу противоастматических препаратов, если у пациента:

в настоящий момент наблюдаются симптомы какого-либо острого респираторного заболевания;

в период перед отпуском/путешествием, особенно если планируется посещение другой климатической зоны;

в период цветения трав/деревьев для пациентов с диагностированной аллергией на пыльцу этих растений.

При снижении дозы противоастматического препарата необходимо, чтобы больной имел возможность вернуться к предыдущей более высокой дозе при ухудшении состояния.

В период коррекции терапии пациенту рекомендуется вести дневник самоконтроля — фиксировать развитие каких-либо респираторных симптомов.

Врачу следует написать пациенту план действий на случай развития обострения бронхиальной астмы после снижения дозы противоастматических препаратов.

По материалам www.medicalxpress.com;

www.nps.org.au