В недавнем исследовании оценивали связь между регулярной ходьбой, ее интенсивностью и риском развития сахарного диабета II типа у женщин пожилого возраста. Результаты исследования были опубликованы 20 января 2022 г. в журнале «Diabetes Care».

Первый автор исследования Алексис С. Гардуно (Alexis C. Garduno), докторант объединенной программы Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California, San Diego) и Государственного университета Сан-Диего (San Diego State University) в области общественного здравоохранения объясняет, что в исследовании была показана взаимосвязь между регулярностью и интенсивностью ходьбы и риском развития сахарного диабета ІІ типа. Так, выявлено, что каждые 1000 шагов в день связаны со снижением риска развития сахарного диабета у женщин пожилого возраста на 6%. Соответственно, при выполнении 2000 шагов ежедневно снижение риска развития сахарного диабета ІІ типа составляет 12%. При этом было отмечено более выраженное снижение риска развития сахарного диабета ІІ типа при условии, что ходьба выполняется в быстром темпе. Показано, что снижение риска развития сахарного диабета ІІ типа, связанное с физической активностью участниц, не зависело от возраста, расовой и этнической принадлежности, индекса массы тела, состояния здоровья и семейного анамнеза данной патологии.

В исследование были включены женщины в возрасте 65 лет и старше, у которых не был диагностирован сахарный диабет ІІ типа на момент исследования. Двигательная активность участниц определялась в течении 7 дней с помощью акселерометра, который они носили 24 ч в сутки. Дальнейший период наблюдения составил 7 лет. Для оценки корреляции уровня физической нагрузки и риска развития сахарного диабета ІІ типа применяли модель пропорциональных рисков Кокса (регрессию Кокса — прогнозирование риска наступления события для рассматриваемого объекта и оценка влияния заранее определенных независимых переменных (предикторов) на этот риск).

Старший автор Джон Беллеттьер (John Bellettiere), доктор философии, магистр здравоохранения, доцент эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения и долголетия Герберта Вертхайма (Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science) в Калифорнийском университете в Сан-Диего, рассказал, что целью исследования было определить, какое количество шагов необходимо проходить ежедневно для снижения риска развития сахарного диабета ІІ типа. Дополнительно планировалось оценить, влияет ли интенсивность ходьбы на риск развития сахарного диабета ІІ типа.

В исследовании приняли участие 4838 женщин. За время периода наблюдения у 395 (8%) участниц развился сахарный диабет ІІ типа.

Пожилые люди часто ограничены в двигательной активности из-за различных заболеваний (опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой систем). Известно, что по мере снижения физической активности риск развития сахарного диабета ІІ типа возрастает.

По данным Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association), ежегодно у 1,5 млн человек диагностируют сахарный диабет. Каждый 5-й впервые диагностированный случай сахарного диабета приходится на пожилых людей в возрасте старше 65 лет, у 95% из которых выявляют сахарный диабет ІІ типа. При этом сахарный диабет является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней периферических артерий, нарушения функции почек и гипогликемической комы.

Ранее в исследованиях уже было показано, что регулярная физическая активность и рациональное питание являются основными модифицируемыми (то есть такими, на которые можно повлиять) факторами риска развития сахарного диабета у взрослых. Министерство здравоохранения и социальных служб США (United States Department of Health and Human Services) для снижения риска развития хронических заболеваний (в том числе сахарного диабета) рекомендует выполнять физические упражнения от умеренной до высокой интенсивности на протяжении не менее 150 мин в неделю. Д. Беллеттьер объяснил, что по его расчетам, если все американцы пожилого возраста повысят свою ежедневную физическую активность на 2000 шагов, это позволит 60 000 человек ежегодно не заболеть сахарным диабетом.

По словам Д. Беллеттьери, возраст играет важную роль в определении уровня интенсивности физической активности. Он объяснил, что активность, которая считается умеренной для молодых людей, является активностью средней или высокой интенсивности для пожилого человека. Ходьба в исследовании оценивалась как активность средней и высокой интенсивности при возникновении у участниц учащения дыхания, затрудняющего участие в разговоре.

По мнению исследователей, необходимы дополнительные рандомизированные контролируемые исследования, чтобы определить точное количество шагов, необходимое для снижения риска развития сахарного диабета. По словам А.С. Гардуно, в будущем клиницисты смогут разрабатывать индивидуальные планы физической активности, анализируя индивидуальный генетический риск и семейный анамнез сахарного диабета.

А.С. Гардуно подчеркнула, что важно включить ежедневную ходьбу в распорядок дня. Она является потенциально значимым методом профилактики развития сахарного диабета II типа у лиц пожилого возраста. При этом количество пройденных за день шагов легко измерять и контролировать таким образом свою ежедневную физическую активность. Для определения количества пройденных шагов существуют различные датчики движения, такие как шагомеры и акселерометры, а также приложения для смартфонов и смартчасов.

По материалам www.diabetesjournals.org, www.medicalxpress.com