Скрининг желтухи новорожденных с помощью приложения для смартфона?

В недавно проведенном исследовании оценивали эффективность диагностики желтухи новорожденных с помощью приложения для смартфона. Это приложение потенциально может найти широкое применение в районах, где нет доступа к дорогостоящим устройствам для скрининга. Исследование проводилось учеными из Университетского колледжа Лондона (University College London) и Университета Ганы (University of Ghana).

Приложение neoSCB было разработано клиницистами и инженерами Университетского колледжа Лондона. Первоначально пилотное исследование было проведено в 2020 г. в больнице Университетского колледжа Лондона и включало 37 новорожденных. В недавнем исследовании приложение neoSCB использовали для скрининга желтухи у более чем 300 новорожденных в Гане.

Результаты наблюдения были опубликованы в журнале «Paediatrics».

Приложение neoSCB анализирует изображения, сделанные на камеру смартфона. С помощью этого приложения проводится количественная оценка степени иктеричности склер (симптом желтухи новорожденных). Исследователи подчеркивают, что визуальное определение иктеричности склер очень ненадежно. И, таким образом, приложение neoSCB потенциально поможет выявлять желтуху новорожденных на ранних стадиях ее развития и дифференцировать степень ее тяжести для определения необходимости проведения лечения.

В исследовании сравнивали эффективность приложения neoSCB и стандартных устройств для проведения скрининга. Из 336 новорожденных, включенных в исследование, у 79 была диагностирована желтуха тяжелой степени на основании результатов биохимического анализа крови. С помощью приложения neoSCB тяжелая желтуха была выявлена у 74 из них. При стандартном скрининге с применением чрескожного билирубинометра диагноз был поставлен 76 новорожденным.

Новорожденные, родившиеся на сроке гестации менее 35 нед, а также с очень низкой массой тела при рождении и те, чье состояние оценивали как критическое, не включались в исследование.

Доктор Теренс Леунг (Terence Leung), сотрудник департамента медицинской физики и биомедицинской инженерии (UCL Medical Physics & Biomedical Engineering), разработал технологию, на основании которой было создано приложение. Т. Леунг объяснил, что приложение neoSCB позволяет диагностировать тяжелую желтуху новорожденных с точностью, сравнимой с таковой обычно применяемых других медицинских устройств для диагностирования желтухи новорожденных (например чрескожный билирубинометр). При этом приложение устанавливается на смартфон и для скрининга с его помощью нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование.

Руководитель исследования доктор Кристабель Энверону-Ларьеа (Christabel Enweronu-Laryea), сотрудник Медицинской школы Университета Ганы (University of Ghana Medical School), объяснила, что для скрининга с помощью исследуемого приложения матери необходимо держать глаза новорожденного открытыми. Важно, что матери новорожденных, проходивших скрининг с помощью исследуемого приложения, оценили его как удобное.

Желтуха новорожденных широко распространена. Она развивается вследствие повышения уровня билирубина в плазме крови ребенка. В тяжелых случаях билирубин через гематоэнцефалический барьер проникает в головной мозг и вызывает его повреждение, что в дальнейшем приводит к развитию неврологического дефицита у ребенка, задержке психомоторного развития, атетоидному церебральному параличу, потере слуха и даже летальному исходу.

Во всем мире каждый год патологическая желтуха новорожденных становится причиной 114 000 летальных исходов. Большая часть случаев патологии развивается в первые 7 дней после рождения. В странах с высоким уровнем экономического развития проводится рутинный скрининг для выявления желтухи новорожденных, что позволяет избежать развития тяжелых осложнений и снизить риск летального исхода.

В государствах с низким уровнем экономического развития риск возникновения тяжелой желтухи новорожденных значительно выше. Это объясняется тем, что чрескожный билирубинометр обычно стоит около 4000 фунтов стерлингов за устройство и не во всех медицинских учреждениях есть клиническая лаборатория, которая проводит необходимые анализы. Также факторами риска поздней диагностики желтухи новорожденных тяжелой степени являются роды вне медицинского учреждения и ранняя выписка из родильного отделения. Кроме того, в странах южной Африки широко распространено наследственное генетическое заболевание дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, при котором происходит гемолиз эритроцитов и отмечается гибербилирубинемия.

Старший автор исследования, сотрудник Королевского колледжа Лондона Джудит Мик (Judith Meek) отметила, что приложение neoSCB потенциально может снизить риск развития тяжелых осложнений и летального исхода у новорожденных с желтухой.

По материалам www.medicalxpress.com