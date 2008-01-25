Представники сінгапурського стартапу «Breathonix» заявили, що під час проведення клінічного випробування дихального тестера на COVID-19 вдалося досягти щонайменше 90% точності після скринінгу учасників протягом 60 с.

Тест компанії використовує мас-спектрометрію для аналізу тисяч летких органічних сполук, які люди видихають, для встановлення конкретного сигналу, характерного для тих, хто має активну коронавірусну інфекцію.

З використанням алгоритму машинного навчання було згенеровано так званий біовідбиток COVID-19. Протягом більш ніж 6 років досліджень у Національному університеті Сінгапуру (National University of Singapore) було розроблено високотехнологічну запатентовану технологію відбору проб дихання та аналітичний метод, який дозволяє досягти високої точності, чутливості та специфічності.

У пресрелізі Національного університету Сінгапуру вказано, що поточне пілотне дослідження за участі 180 осіб, проведене на базі Національного центру з інфекційних хвороб міста Сінгапур (National Centre for Infectious Diseases), продемонструвало загальну чутливість 93% та специфічність 95%. Представники компанії «Breathonix» заявили, що для покращення та перевірки точності технології буде потрібно провести більше випробувань.

Завдяки одноразовим мундштукам та одностороннім клапанам дихальний тестер потенційно можна буде використовувати для масового скринінгу в районах з високим трафіком, таких як аеропорти, готелі, спортивні майданчики та транспортні центри. Орієнтовна загальна вартість може становити 20 дол. США за 1 тест.

Компанія готова розгорнути пілотні дослідження в Сінгапурі найближчими тижнями, а міжнародні дослідження — найближчими місяцями, та очікує схвалення регуляторних органів.

За матеріалами fiercebiotech.com