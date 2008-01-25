Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) представляет собой множественные эпизоды частичного или полного закрытия верхних дыхательных путей, возникающие во время сна, приводящие к остановке дыхания длительностью более 10 секунд, а иногда даже нескольких минут, с последующим пробуждением и глубоким дыханием.

Симптомы СОАС включают снижение концентрации внимания, повышенную утомляемость и сонливость в дневное время. СОАС ведет к снижению качества жизни и трудоспособности.

СОАС приводит к повышению риска развития артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности и сахарного диабета, а также других проблем со здоровьем, включая нарушения памяти и концентрации внимания.

В исследовании, проведенном в Федеральном университете Сан-Паулу (Federal University of São Paulo — UNIFESP) в Бразилии, показано, что процесс укорочения теломер, который естественным образом происходит с возрастом, ускоряется при СОАС.

В то же время в исследовании было показано, что процесс укорочения теломер при СОАС замедляется на фоне проведения респираторной терапии с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP).

Теломеры — это структуры, состоящие из последовательностей ДНК и белков, расположенных на концах хромосом. Они играют центральную роль в поддержании целостности генетического материала в ядрах клеток. Они естественным образом укорачиваются по мере деления клеток для регенерации тканей и органов. Стареющие клетки перестают делиться, когда теломеры укорачиваются до определенной длины. Таким образом, ускоренное укорочение теломер при СОАС может привести к преждевременному старению клеток.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Sleep».

В исследовании приняли участие 46 пациентов, которым установлен диагноз СОАС средней или тяжелой степени. Участников исследования разделили на 2 группы: участники 1-й группы проходили CPAP-терапию, участники 2-й группы — плацебо (аппарат CPAP со скрытой утечкой в выпускном отверстии маски, не создающий терапевтического давления).

Через 3 и 6 мес наблюдения у участников были проведены исследования крови для определения длины теломер, уровня маркеров воспалительного и оксидативного стресса.

Присцила Фариас Темпаку (Priscila Farias Tempaku), первый автор статьи и исследователь биологии сна на факультете психобиологии UNIFESP, отметила, что укорочение теломер неизбежно, поскольку оно связано со старением, воспалением и оксидативным стрессом. В исследовании показано, что СОАС обусловливает ускорение этого процесса, но CPAP-терапия способствует замедлению укорочения теломер уже через 3 и 6 мес лечения.

Исследователи высказали предположение, что воспаление и молекулярный путь через фактор некроза опухоли альфа (TNF-α) являются ведущими молекулярными механизмами, ведущими к укорочению теломер.

В исследовании также показано, что СРАР-терапия способствует уменьшению выраженности воспаления.

Серджио Туфик (Sergio Tufik), ведущий автор исследования и руководитель Института сна UNIFESP (UNIFESP’s Sleep Institute), отметил, что результаты исследования должны мотивировать пациентов с СОАС применять СРАР-терапию. С. Туфик подчеркнул важность полноценного сна и объяснил, что нарушения сна приводят к раннему старению организма, повышению риска развития хронических заболеваний и летального исхода.

Для диагностики СОАС применяется полисомнографический тест, также известный как исследование сна. Лечение СОАС включает CPAP-терапию и изменения образа жизни, такие как уменьшение массы тела (поскольку СОАС зачастую развивается у пациентов с ожирением) и отказ от применения снотворных, а также употребления алкогольных напитков в ночное время.

По материалам www.medicalxpress.com