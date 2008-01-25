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Новости медицины и фармацииСиндром обструктивного апноэ сна вызывает развитие нарушения когнитивных функций?

Синдром обструктивного апноэ сна вызывает развитие нарушения когнитивных функций?

Опубликовано  11.04.2023

По оценкам экспертов, синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) наблюдается у около 15–30% мужчин и 10–15% женщин, или у около 1 млрд человек во всем мире. В то же время ученые подчеркивают, что на сегодня существует гиподиагностика данной патологии. До 80% лиц с СОАС не знают о своем диагнозе. Во время сна мышцы задней стенки глотки у лиц с этим синдромом расслабляются и блокируют поступление воздуха в легкие, в результате чего у них наблюдаются дыхательные паузы.

Симптомы СОАС включают:

  • беспокойный сон;
  • громкий храп;
  • дневную сонливость;
  • продолжительную головную боль по утрам.

Основные факторы риска развития СОАС включают:

  • средний или пожилой возраст;
  • ожирение;
  • курение;
  • хронические нарушения носового дыхания;
  • повышенное артериальное давление;
  • мужской пол.

В недавнем исследовании ученые из Великобритании, Германии и Австралии впервые показали, что СОАС приводит к снижению когнитивных функций у мужчин среднего возраста. Результаты данного наблюдения опубликованы в журнале «Frontiers in Sleep».

Доктор Ивана Розенцвейг (Ivana Rosenzweig), нейропсихиатр, возглавляющая Центр пластичности сна и мозга в Королевском колледже Лондона (Sleep and Brain Plasticity Centre at King’s College London), является ведущим автором исследования. Она объяснила, что у мужчин с СОАС были выявлены нарушения исполнительного функционирования и зрительно-пространственной памяти, дефицит внимания, психомоторного и импульсивного контроля. Также в исследовании впервые было показано, что СОАС приводит к значительному дефициту социального познания у мужчин.

В исследование было включено 27 мужчин в возрасте 35–70 лет с диагностированным СОАС от легкой до тяжелой степени, но без каких-либо сопутствующих заболеваний. При этом исследователи подчеркнули, что у большинства мужчин и женщин с СОАС отмечают сопутствующие болезни, такие как сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, инсульт в анамнезе, сахарный диабет, хроническое системное воспаление или депрессия.

Участники в период исследования не были курильщиками, не злоупотребляли алкоголем. У всех из них индекс массы тела составлял менее 30.

Контрольную группу составили 7 здоровых мужчин с индексом массы тела менее 30 в возрасте 35–70 лет и без СОАС.

Диагноз СОАС у участников исследования был подтвержден с помощью одноразового домашнего теста дыхательной функции во время сна WatchPAT. Также пациентам была проведена видеополисомнография в Центре сна Королевского колледжа Лондона (King’s College London sleep center). При этом участникам проводили электроэнцефалографию, определяли уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, оценивали функцию внешнего дыхания, а также движения глаз и ног.

Для оценки когнитивных функций применяли Кембриджскую автоматизированную батарею нейропсихологических тестов (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery — CANTAB).

Было выявлено, что когнитивные нарушения были более выраженными у пациентов с тяжелым СОАС по сравнению с участниками с СОАС легкой степени. При этом у всех лиц с данным синдромом показатели когнитивных функций были хуже, чем у участников контрольной группы.

Авторы исследования предположили, что когнитивный дефицит у пациентов с СОАС связан с периодическим низким содержанием кислорода и высоким содержанием углекислого газа в крови, изменениями притока крови к мозгу, фрагментацией сна и нейровоспалением. И. Розенцвейг объяснила, что сегодня не до конца изучено, как влияет наличие сопутствующих заболеваний у лиц с СОАС на когнитивные функции. Она подчеркнула необходимость дальнейших исследований.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  11.04.2023

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