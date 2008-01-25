Человеческий организм населяет более 100 трлн микроорганизмов. При этом количество их клеток, функционирующих в теле, в несколько раз превышает численность наших собственных. Важная роль микроорганизмов в гармоничной работе желудочно-кишечного тракта давно известна и не вызывает сомнений. Интересно, что желудочно-кишечный тракт населяет около 500 различных видов, общая масса которых достигает 1,5 кг. Однако часто из-за различных внешних и внутренних факторов, таких как прием антибиотиков, несбалансированная диета, хронический стресс, видовой и количественный состав микроорганизмов кишечника может страдать — развивается дисбактериоз.

Основными симптомами дисбактериоза кишечника, которые сразу «бросаются в глаза», являются:

вздутие;

тяжесть в животе;

метеоризм;

тошнота;

диарея;

запор.

Но это далеко не полный список проблем, к которым может привести нарушение баланса микроорганизмов в кишечнике. Так, дисбактериоз может привести к нарушениям в работе иммунной системы, развитию или обострению ряда заболеваний, связанных с воспалительными процессами (ревматоидный артрит, синдром раздраженного кишечника, язвенный колит и др.), аллергических заболеваний (в том числе атопический дерматит), провоцировать появление лишних килограммов и даже негативно отразиться на наших умственных способностях и психологическом состоянии, провоцируя развитие депрессии, тревоги, панических атак и мигрени.

Дисбактериоз кишечника: что может привести к нарушению природного баланса микрофлоры и как его устранить?

Интересно, что до рождения желудочно-кишечный тракт ребенка не населен бактериями, а колонизация кишечника начинается уже после прохождения по родовым путям и контакта с микроорганизмами матери. Поэтому состав кишечной микрофлоры ребенка достаточно индивидуален и формируется в первые недели жизни. После этого состав микрофлоры претерпевает изменения в результате воздействия факторов окружающей среды, важнейшим из которых является питание.

Нормальная микрофлора выполняет ряд важных задач: защищает организм от заселения болезнетворными микроорганизмами, улучшает работу иммунной системы, является источником питательных веществ и витаминов, выполняет детоксикационную и ферментативную функции. Нормальная микрофлора кишечника участвует в процессе пищеварения. Это происходит посредством ферментации ранее нерасщепленных компонентов пищи. Так, образуются определенные конечные продукты, положительно влияющие на метаболизм — например, такие как молочная кислота и короткоцепочечные жирные кислоты. Благодаря продукции молочной и уксусной кислот нормальная микрофлора принимает участие в минеральном обмене, способствуя усилению процессов всасывания в стенке кишечника ионов кальция и железа.

Когда нашей микрофлоре нужна помощь?

Первое, что приходит на ум, это применение пробиотиков во время приема антибиотиков, которое призвано восстановить нормальную микрофлору кишечника и противодействовать развитию антибиотик-ассоциированной диареи. Прием пробиотиков и пребиотиков может быть актуален при нарушениях в работе кишечника, таких как диарея, отрыжка, метеоризм, вздутие живота, запор, изжога, неприятный запах изо рта, тошнота, ощущение тяжести в животе. Пробиотики для детей могут быть полезны при диарее, а также при нарушениях в работе пищеварительного тракта, особенно в качестве средства от запоров. О том, что наша микрофлора нуждается в поддержке, также могут свидетельствовать признаки, указывающие на дисбаланс в работе иммунной и эндокринной систем, а также мозга:

слабость и быстрая утомляемость, плохой сон и депрессия;

частые болезни с тяжелым и длительным течением;

ухудшение состояния волос, кожи и ногтей, нездоровый цвет лица;

бесконтрольное увеличение массы тела.

Пробиотики могут принести немало пользы аллергикам, ведь доказано, что именно благодаря им люди с аллергией становятся менее чувствительными к обычным для них аллергенам, а симптомы аллергии — менее выраженными.

Как восстановить баланс при дисбактериозе кишечника?

Во время борьбы с последствиями дисбактериоза важно уделить внимание восстановлению собственной микрофлоры кишечника во всем ее природном разнообразии, а также поддержать здоровье кишечника, обеспечив условия для стимуляции регенерации клеток его слизистой оболочки, способствуя таким образом восстановлению нормальной работы, а значит, устранению неприятных симптомов.

В этом контексте привлекают внимание пробиотики и пребиотики, которые восстанавливают состав полезных бактерий и создают для них максимально комфортные условия. Пробиотики — это средства, содержащие микроорганизмы — представители нормальной микрофлоры, способные колонизировать наш кишечник, а пребиотики — это вещества, создающие благоприятные условия для такой колонизации.

Как выбрать правильный пробиотик? Важно учесть следующие аспекты:

необходимо знать точный состав пробиотических бактериальных штаммов;

выбирая между продуктом с одним штаммом или с несколькими, целесообразно отдать предпочтение сочетанию микроорганизмов, усиливающих влияние друг друга.

следует выбирать защищенные штаммы, которые могут выдержать желудочно-кишечную среду;

пробиотические штаммы должны быть способны расти и образовывать колонии в кишечнике;

пробиотики должны положительно взаимодействовать с природной микрофлорой;

целесообразно обратить внимание на комплекс пробиотиков и пребиотиков;

важно использовать пробиотики с доказанным клиническим эффектом.

В этом контексте внимание привлекает комбинированное средство БАЖАНА — современная сбалансированная комбинация пробиотика и пребиотика для поддержания микрофлоры кишечника при приеме антибиотика, нарушении работы кишечника, сниженном иммунитете и проявлениях аллергии. В состав диетической добавки БАЖАНА входят три вида пробиотических микроорганизмов: Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus rhamnosus, а также пребиотик инулин (таблица).

Таблица. Полезные функции пробиотиков и пребиотика инулина, входящие в состав диетической добавки БАЖАНА

Группа Компоненты продукта БАЖАНА Функция Пробиотики Saccharomyces boulardii Защитная (вытесняют патогенные микроорганизмы) Детоксикационная Пищеварительная Источник питательных и биологически активных веществ Противовоспалительная Участие в регенерации слизистой оболочки кишечника Иммуномодулирующая Lactobacillus acidophilus Поддержание здоровья микрофлоры кишечника Защита клеток слизистой оболочки кишечника от повреждения, токсинов и влияния болезнетворных микроорганизмов Обезвреживание болезнетворных бактерий Lactobacillus rhamnosus Защитная (защищает клетки слизистой оболочки кишечника) Пищеварительная (способствует лучшему усвоению питательных веществ) Иммуномодулирующая Детоксикационная Способствует размножению полезных бактерий Противоаллергическая Противодействие увеличению массы тела Пребиотики Инулин Регуляция перистальтики и транзита кишечника Противодействие запорам Нормализация состава микробиоты кишечника Иммуномодулирующая Обеспечение ощущения сытости

Дрожжи Saccharomyces boulardii широко применяются при нарушениях работы пищеварительного тракта, поскольку помогают восстановить нормальную микрофлору у пациентов с дисбактериозом кишечника, в том числе вызванным приемом антибиотиков. Традиционный прием пробиотиков после антибиотиков не всегда является оптимальным решением, часто целесообразно начинать применять пробиотики параллельно с антибиотиками. S. boulardii улучшают барьерную функцию кишечника, связывают и конкурентно вытесняют патогенные микроорганизмы, выделяют антимикробные пептиды и обладают рядом трофических эффектов. S. boulardii играет ключевую роль в налаживании иммунного ответа, «персонализированного» в отношении определенного возбудителя для наиболее распространенных болезнетворных микроорганизмов, а также противодействует развитию воспалительных процессов.

Молочнокислые бактерии Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus rhamnosus являются типичными представителями нормальной микрофлоры кишечника человека. Lactobacillus acidophilus принимает участие в процессах поддержания микрофлоры кишечника в здоровом и сбалансированном состоянии. Она, с одной стороны, создает среду, благоприятную для размножения полезных микроорганизмов, а с другой, имеет схожее действие с антибиотиками: секретируемые ею молекулы способны обезвреживать болезнетворные бактерии. Кроме того, эти молочнокислые бактерии, прикрепляясь к стенкам кишечника, защищают их от повреждения, воздействия болезнетворных микроорганизмов и токсинов. Lactobacillus rhamnosus также оказывает множество благоприятных воздействий на организм человека: защищает клетки слизистой оболочки пищеварительного тракта, способствует лучшему усвоению питательных веществ, поддерживает процессы пищеварения, обладает иммуномодулирующими свойствами, связывает токсины, способствует размножению полезных бактерий, уменьшает выраженность симптомов аллергии. Кроме того, было показано, что пробиотик Lactobacillus rhamnosus противодействует увеличению массы тела, не влияя на уровень потребления пищи.

Инулин — пребиотик, участвующий в регуляции перистальтики и транзита кишечника, нормализует консистенцию и частоту стула благодаря своему влиянию на состав и активность микробиоты кишечника. Инулин также модулирует иммунный ответ, влияет на всасывание минералов и обеспечивает ощущение сытости. Согласно результатам исследований, употребление хлебобулочных изделий, обогащенных инулином, стимулирует рост полезных бактерий, что способствует вытеснению болезнетворных микроорганизмов. Инулин стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот, способствующих поддержанию здорового состояния пищеварительного тракта. Он способен оказывать влияние на выработку ряда регуляторов метаболизма, что обеспечивает повышение чувствительности к инсулину и насыщению, что противодействует набору лишних килограммов.

Итак, пробиотики и пребиотики в составе БАЖАНА: