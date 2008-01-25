Щоденне використання сонцезахисного крему запобігає більшій кількості смертей від меланоми порівняно з раннім її виявленням
Останнім часом був досягнутий значний прогрес у таргетній терапії меланоми на пізніх стадіях. Втім, профілактика та зниження рівня захворюваності мають ключове значення в боротьбі з цією патологією. Нещодавно було опубліковано австралійське дослідження, в якому показано, що найбільш економічно ефективним способом знизити рівень захворюваності на меланому та смертність від неї є первинна профілактика у формі щоденного використання сонцезахисного крему.
Дослідження економічної ефективності порівнювало очікуваний довгостроковий вплив 3 різних підходів до боротьби з меланомою: стратегія первинної профілактики, яка в основному полягала у сприянні щоденному використанню сонцезахисних кремів та інших форм захисту від сонця; раннє виявлення шляхом щорічних обстежень шкіри всього тіла лікарями, починаючи з віку 50 років; і жодних профілактичних заходів. У дослідженні були проаналізовані кількість випадків меланоми, смертності від меланоми та немеланомного раку шкіри, якість життя протягом 30 років, починаючи з 50-річного віку у чоловіків та жінок.
Як показали результати, первинна профілактика шляхом захисту від сонця була найбільш ефективною:
- зниження захворюваності на меланому на 44% порівняно з ранньою діагностикою шляхом щорічних обстежень шкіри;
- зменшення кількості прогнозованих випадків смерті від меланоми на 39% порівняно з раннім виявленням, яке, у свою чергу, дало лише 2% зниження порівняно з відсутністю будь-якого втручання;
- проведення на 27% менше операцій, ніж при щорічних обстеженнях шкіри;
- зниження суспільних витрат на 21,7% порівняно з програмою раннього виявлення.
За матеріалами medscape.com
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