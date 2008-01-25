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Новости медицины и фармацииЩеплення від грипу не пов'язані з підвищеним ризиком заразитися COVID-19

Щеплення від грипу не пов'язані з підвищеним ризиком заразитися COVID-19

Опубликовано  29.09.2020

Відповідно до результатів недавнього дослідження вакцинація проти грипу не підвищує ризик зараження COVID-19 і не пов’язана з розвитком більш тяжкої форми цього захворювання та смертю.

Дослідження, опубліковане у виданні «Journal of Clinical and Translational Science», показує, що вакцина проти грипу — єдиний найбільш важливий спосіб захистити здоров’я людей цієї осені і взимку.

Сезонна активність грипу може бути непередбачуваною. Однак статистичні дані Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) свідчать, що протягом сезону грипу  2019–2020 рр. в США було зареєстровано 39–56 млн випадків захворювання. Також зареєстровано 18–26 млн звернень до лікарів з приводу грипу, що потребувало госпіталізації близько 740 тис. осіб.

Запобігання «твіндемії»

Прогнозується, що друга хвиля COVID-19 може припасти на осінь–зиму 2020 р. Цей період збігатиметься з найбільш активною фазою сезонного грипу.

Профілактичні заходи, такі як фізичне дистанціювання, дозволили скоротити поширення грипу. CDC повідомили, що за час пандемії COVID-19 кількість позитивних результатів тестів на грип знизилися з більш ніж 20% до 2,3% і зберігається на «історично низькому міжсезонному рівні».

Оскільки цієї осені сезон грипу «зливається» з пандемією COVID-19, вакцинація від грипу стає як ніколи важливою. Це допоможе запобігти «твіндемії» — зіткненню грипу та COVID-19.

Дослідження клініки Клівленда

У ході недавнього дослідження група вчених під керівництвом доктора Джо Зейна (Joe Zein) використовувала дані осіб, зареєстрованих в реєстрі клініки Клівленда (Cleveland Clinic), США. Даний реєстр включає дані всіх пацієнтів, які пройшли тестування на COVID-19 в клініці Клівленда, а не тільки тих, хто отримав позитивний результат тесту.

Команда проаналізувала інформацію про більше ніж 13 тис. осіб, які пройшли тестування в період з 8 березня до 15 квітня 2020 р.

Дослідники порівняли учасників, які отримали щеплення вакциною проти грипу без ад’юванта восени або взимку 2019 р. (4138 пацієнтів), з тими, кому таке щеплення не проводили (9082 пацієнта).

Ад’ювант — це інгредієнт, який виробники додають до вакцини для створення більш сильної імунної відповіді. Однак вакцини з ад’ювантами можуть викликати більшу кількість побічних ефектів, включаючи набряк, лихоманку та біль у тілі, ніж вакцини без ад’юванта.

Результати дослідження не виявили відмінностей у захворюваності або ступені тяжкості COVID-19 серед осіб, які отримали безад’ювантну вакцину проти грипу восени або взимку 2019 р., і тими, хто не отримав вакцини. Обидві групи мали порівнянний ризик госпіталізації, надходження до відділення інтенсивної терапії і смерті.

Актуальність вакцинації від грипу

«Наші результати показують, що в цьому сезоні грипу ми повинні продовжувати дотримуватися стратегії вакцинації від глобального грипу в звичайному порядку. Щорічна вакцинація проти грипу залишається кращим захистом від вірусу грипу як для вас самих, так і для оточуючих», — зазначив провідний дослідник Д. Зейн.

Хоча результати дослідження підтверджують безпеку й актуальність вакцинації проти грипу, автори дослідження визнають, що багато чого залишається незрозумілим як щодо патології захворювання, так і щодо одночасного зараження на SARS-CoV-2 та грип.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  29.09.2020

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