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Новости медицины и фармацииШагаем прочь от деменции!

Шагаем прочь от деменции!

Опубликовано  16.09.2022

По оценкам экспертов, деменцию диагностируют у более 55 млн человек во всем мире и она является седьмой по частоте причиной летальных исходов. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции. В США она диагностирована у около 5,8 млн человек.

По данным Общества Альцгеймера (Alzheimer’s Society), главными факторами риска развития деменции являются пожилой и старческий возраст, а также наследственность. Так, чаще всего деменцию диагностируют у лиц в возрасте старше 75 лет. Факторы риска развития деменции также включают семейный анамнез (наличие деменции у близкого родственника), пол (риск развития деменции выше у женщин). В то же время эксперты подчеркивают роль модифицируемых факторов риска развития деменции и рекомендуют для снижения вероятности возникновения данного заболевания:

  • регулярные физические нагрузки (например ранее в исследовании, включившем около 650 000 ветеранов вооруженных сил, было показано, что регулярная физическая нагрузка снижает риск развития деменции на 33%);
  • контроль артериального давления;
  • поддержание стимуляции головного мозга (интеллектуальные нагрузки).

В недавнем исследовании оценивали роль ходьбы в снижении риска развития деменции.

В исследовании использовались данные 78 430 участников (44,7% мужчин и 55,3% женщин, средний возраст — 61,1 года) Британского биобанка (UK Biobank). Средний период наблюдения составил около 6,9 года (6,4–7,5 года). У всех участников не отмечали сердечно-сосудистых заболеваний и деменции на момент включения в исследование.

Доктор Антон Порстейнссон (Anton Porsteinsson), профессор и директор Программы лечения, исследований и образования в области болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Care, Research and Education Program — AD-CARE) в Медицинском центре Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center), подчеркнул, что для снижения риска развития болезни Альцгеймера важно вести здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями и когнитивной стимуляцией, даже если занятия будут начаты в пожилом возрасте. При этом в исследовании было показано, что для снижения вероятности возникновения деменции необязательно заниматься спортом или ходить в спортзал — регулярная ходьба также эффективна.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Neurology».

Все участники исследования носили акселерометр 24 ч в сутки, 7 дней в неделю. Затем на основании данных, полученных с помощью акселерометра, рассчитывалось ежедневное количество шагов, выполненное участником.

Результаты, полученные в исследовании, были скорректированы с учетом возраста, пола, этнической принадлежности, социально-экономического статуса, статуса курения, общего состояния здоровья и рациона питания участников.

За период наблюдения у 866 участников, или 1,1%, развилась деменция.

Доктор Клэр Секстон (Claire Sexton), старший директор по научным программам и работе с общественностью Ассоциации Альцгеймера, не участвовала в исследовании, однако она подчеркнула, что исследование имеет ряд ограничений. В то же время Доктор К. Секстон считает, что оно является очень важным. Потенциально данное исследование может способствовать разработке рекомендаций для общественного здравоохранения в отношении физической активности, необходимой для снижения риска развития деменции.

Как отметил доктор А. Порстейнссон, было установлено, что ежедневное выполнение 9800 шагов снижает риск развития деменции на 50%, при этом при выполнении 3826 шагов в день было отмечено снижение такой вероятности на 25%. Важна и интенсивность ходьбы: при скорости ходьбы 40 шагов в минуту снижение риска развития деменции было более значительным, чем при более медленной ходьбе.

Таким образом, данное исследование дополняет доказательства того, что активный образ жизни способствует поддержанию физического и психического здоровья в пожилом возрасте и увеличению продолжительности жизни.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  16.09.2022

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