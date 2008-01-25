Сезонные коронавирусы могут усиливать ответ на SARS-CoV-2

Контакт с коронавирусами, вызывающими простуду, может научить иммунную систему распознавать вирус SARS-CoV-2, согласно результатам работы* ученых из США, опубликованной в еженедельнике «Science».

Предыдущие исследования показали, что у некоторых людей, которые никогда не подвергались воздействию SARS-CoV-2, тем не менее есть иммунные клетки, называемые Т-клетками памяти, которые распознают определенные последовательности нескольких белков SARS-CoV-2. Команда исследователей определила генные последовательности в сезонных коронавирусах и показала, что они могут активировать некоторые Т-клетки, которые также реагируют на SARS-CoV-2. По словам ученых, это открытие указывает на то, что предшествующее заражение другими коронавирусами может фактически научить Т-клетки распознавать определенные фрагменты SARS-CoV-2. Другими словами, заражение коронавирусом, вызывающим простуду, может привести к развитию иммунных клеток, перекрестно реагирующих на SARS-CoV-2.

Полученные результаты добавляют данные в подтверждение гипотезы о том, что существующий иммунитет к сезонным коронавирусам может способствовать возникновению различий в тяжести COVID-19, но для подтверждения этого вывода необходимы дальнейшие исследования.

По материалам science.sciencemag.org

*Mateus J., Grifoni A., Tarke A. Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans. Science. http://doi.org/d5v5; 2020; Published online: 04 Aug 2020.