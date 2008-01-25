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Новости медицины и фармацииСердечно-сосудистое здоровье: нерегулярный сон обусловливает повышение риска развития атеросклероза?

Сердечно-сосудистое здоровье: нерегулярный сон обусловливает повышение риска развития атеросклероза?

Опубликовано  28.02.2023

Атеросклеротические заболевания сердечно-сосудистой системы являются наиболее частой причиной летальных исходов в США. По данным Национального института здравоохранения  (National Institutes of Health), США, атеросклероз выявляют у 50% американцев в возрасте 45–84 лет.

В недавнем исследовании была выявлена связь между нерегулярным ночным сном и риском развития атеросклероза у лиц пожилого возраста.

Исследователи подчеркнули важность режима сна для профилактики атеросклеротических заболеваний.

В исследовании приняли участие 2032 участника из Многоэтнического исследования атеросклероза (MESA), направленного на изучение характеристик и факторов риска развития атеросклероза у лиц пожилого возраста.

Каждый участник в течение 7 дней носил наручное устройство, фиксирующее периоды бодрствования и сна, для оценки режима. Также пациенты заполняли дневники сна. У участников исследования измеряли артериальное давление, плече-лодыжечный индекс (его повышение наблюдается при повышенной жесткости сосудов) артериального давления; с помощью методов визуализации определяли наличие кальцинированных атеросклеротических бляшек в артериях (коронарных, артериях шеи), толщину интима-медиа сонных артерий. Кроме того, все пациенты в течение одной ночи проходили домашний мониторинг сна, в ходе которого измеряли показатели дыхания, фазы сна, продолжительность сна, частоту сердечных сокращений и время сна.

В исследовании было выявлено, что уровень кальция в коронарных артериях был выше у участников, которые изменяли время сна на более чем 90 мин в течение недели по сравнению с уровнем кальция в коронарных артериях лиц, изменявших время сна на 30 мин и меньше в течение недели.

Также у пациентов, которые изменяли время сна на 1,5–2 ч в течение недели, значительно чаще наблюдались симптомы атеросклероза по сравнению с участниками, соблюдавшими режим сна. У участников, которые не соблюдали режим сна, наблюдалось большее накопление атеросклеротических бляшек в артериях, а также более высокий лодыжечно-плечевой индекс (повышенная жесткость сосудов).

Результаты исследования опубликованы в издании «Journal of the American Heart Association».

Ведущий автор исследования доктор Келси М. Фулл (Kelsie M. Full) из Университета Вандербильта (Vanderbilt University) отметил, что полученные в исследовании результаты дополняют имеющиеся данные о связи нерегулярного режима сна с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, ранее была показана связь нарушений сна с повышенной вероятностью возникновения артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Доктор Хосе М. Ордовас (José M. Ordovás) из Университета Тафтса (Tufts University) не участвовал в исследовании, но он объяснил, что когда мы постоянно ложимся спать и просыпаемся в разное время, это может нарушить циркадные ритмы и привести к так называемой социальной смене часовых поясов. Доктор Х.М. Ордовас подчеркнул, что соблюдение режима и пропаганда здоровых привычек сна потенциально могут способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет уменьшения выраженности воспаления, окислительного стресса и других факторов риска, связанных с нарушениями сна и циркадных ритмов.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  28.02.2023

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