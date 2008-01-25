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Новости медицины и фармацииSanofi приступает к клиническим исследованиям мРНК вакцины против Covid-19

Sanofi приступает к клиническим исследованиям мРНК вакцины против Covid-19

Опубликовано  15.03.2021

Французская фармацевтическая группа Sanofi объявила 12 марта о запуске клинической фазы своего второго проекта вакцины против Covid-19, первый из которых все еще находится на стадии тестирования после отставания в разработке.

мРНК вакцина-кандидат под кодовым названием MRT5500 разрабатывается в рамках лицензионного соглашения между «Sanofi Pasteur», вакцинным подразделением «Sanofi», и «Translate Bio» — компанией, специализирующейся на мРНК. Компании ожидают промежуточных результатов начинающегося исследования фазы 1/2 в третьем квартале 2021 года. В течение следующих нескольких месяцев также будут продолжены доклинические исследования, с целью оценить, будут ли MRT5500, а также дополнительные кандидаты в вакцины мРНК, индуцировать нейтрализующие антитела против разных вариантов SARS-CoV-2, что может послужить основой для текущих и будущих клинических разработок.

Группа разработчиков работает и над улучшением температурной стабильности мРНК-вакцины-кандидата, стремясь обеспечить температуру хранения на уровне -20 ° C на поздних стадиях клинических испытаний и при запуске. Также прилагают усилия, чтобы продукт оставался стабильным при обычной температуре холодильника (2-8 ° C).

По материалам www.sanofi.com

Опубликовано  15.03.2021

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