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Новости медицины и фармацииСахарный диабет: возможна ли регенерация β-клеток?

Сахарный диабет: возможна ли регенерация β-клеток?

Опубликовано  29.07.2022

Сахарный диабет І типа имеет аутоиммунное происхождение. При данном заболевании резко снижается секреция инсулина вследствие разрушения продуцирующих инсулин β-клеток поджелудочной железы. Установлено, что клетки — предшественники β-клеток поджелудочной железы не дифференцируются в зрелые β-клетки у больных сахарным диабетом. В настоящее время развивается транспланталогия и пересадка пациентам с сахарным диабетом поджелудочной железы либо островков β-клеток. Однако возможности трансплантации ограничены недостатком донорских органов и необходимостью применения иммуносупрессоров после трансплантации.

В недавнем исследовании изучали потенциальные методы стимуляции дифференциации клеток-предшественников в β-клетки, продуцирующие инсулин. Исследование было проведено на базе Университета Монаша в Мельбурне, Австралия (Monash University in Melbourne, Australia).

В исследовании было показано, что применение эпигенетических молекул потенциально может стимулировать дифференциацию клеток — предшественников β-клеток в зрелые клетки, продуцирующие инсулин. В исследовании был применен ингибитор активности метилтрансферазы EZH2. Фармакологическое ингибирование EZH2 снижало триметилирование ДНК. Метилирование ДНК является частью эпигенетического барьера для дифференциации предшественников β-клеток в зрелые клетки. Таким образом, регуляция транскрипции играет центральную роль в регенерации тканей. Ингибирование же метилирования способствует дифференциации клеток-предшественников в β-клетки, синтезирующие инсулин. Таким образом, потенциально можно способствовать регенерации инсулярного аппарата поджелудочной железы.

Исследование проводили на клетках, полученных от больной сахарным диабетом. С этической точки зрения важно, что ученые не использовали эмбриональные стволовые клетки.

Исследователи профессор Сэм Эль-Оста (Sam El-Osta), доктор Кит Аль-Хасани (Keith Al-Hasani), и доктор Ишант Хурана (Ishant Khurana) считают, что в дальнейшем возможно будет разработать лекарственные препараты, стимулирующие восстановление пула β-клеток в поджелудочной железе.

Ученые подчеркивают важность дальнейших исследований и разработки потенциальных методов фармакологической стимуляции регенерации β-клеток поджелудочной железы.

Данное исследование имело ряд ограничений. Прежде всего, в нем использовали β-клетки, выделенные от одной пациентки с существенной деструкцией инсулярного аппарата поджелудочной железы.

Результаты исследования были опубликованы в журналах «Nature», «Signal Transduction» и «Targeted Therapy».

По материалам www.nature.com,

www.medicalxpress.com

Опубликовано  29.07.2022

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