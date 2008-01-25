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Новости медицины и фармацииСахарный диабет II типа: исследование приверженности пациентов к лечению

Сахарный диабет II типа: исследование приверженности пациентов к лечению

Опубликовано  15.12.2023

По оценкам экспертов, большинству пациентов с сахарным диабетом II типа по мере прогрессирования заболевания потребуется добавить препарат второй линии к метформину — основному препарату для контроля уровня глюкозы в плазме крови.

В недавнем исследовании Northwestern Medicine установлено, что приверженность пациентов к применению препаратов второй линии является низкой.

В исследовании приняли участие более 82 000 пациентов.

Результаты исследования опубликованы в журнале «The American Journal of Managed Care».

В исследовании выявлено, что в течение 1 года с момента первоначального назначения около 2/3 пациентов либо прекращали прием препаратов, либо переходили на другой класс лекарственных средств, либо изменяли схему терапии.

Ученые проанализировали применение 5 неинсулиновых классов лекарственных средств для лечения сахарного диабета.

В результате исследования зафиксировано, что 4 из 5 классов препаратов прекратили применение 38% пациентов. Но среди больных, которым назначали агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (РА GLP-1), лечение прекратили 50% пациентов.

Автор-корреспондент Дэвид Лисс (David Liss), доцент кафедры общей внутренней медицины в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета (Northwestern University Feinberg School of Medicine), подчеркнул, что отмена препарата без его замены другим лекарственным средством это всегда неправильно.

Ученый объяснил, что в результатах исследования выявлена необходимость разработки новых подходов к назначению лекарственных средств и лучшего понимания препятствий, с которыми сталкиваются пациенты при приеме этих препаратов.

У исследователей не было данных о причинах, по которым пациенты прекратили лечение. В то же время, Д. Лисс добавил, что особенно повышенная частота прекращения терапии РА GLP-1 могла быть связана с развитием неблагоприятных побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, такими как тошнота, рвота и диарея, которые выявляли у пациентов, принимавших эти препараты для контроля сахарного диабета II типа и для уменьшения массы тела.

Первоначально одобренные Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения сахарного диабета II типа РА GLP-1 также применяют и для уменьшения массы тела.

Ученый объяснил, что для многих пациентов прекращение приема противодиабетических лекарственных средств второй линии не приведет немедленно к развитию симптомов гипергликемии (высокому уровню глюкозы в плазме крови). Однако прекращение приема препаратов приведет к повышению риска развития осложнений и необходимости госпитализации для терапии сахарного диабета.

Интересно, что в исследовании зафиксировано, что риск прекращения лечения был ниже, когда препарат назначал эндокринолог, а не семейный врач.

Д. Лисс отметил, что эндокринологи обладают особым опытом работы с новыми классами противодиабетических средств, что повышает их способность обсуждать плюсы и минусы лекарственных средств при принятии решений о назначении их пациентам.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  15.12.2023

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