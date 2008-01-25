Ключевым фактором, который определит, как скоро жизнь вернется на круги своя после пандемии, является то, насколько легко люди могут повторно заразиться SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19. Доказанные случаи повторного заражения чрезвычайно редки, но наиболее полное на сегодня популяционное исследование показывает, что риски могут быть выше, чем первоначально предполагали ученые.

Исследование, основанное на реестре миллионов тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенных в Дании в течение 2020 г., показало, что первоначальная инфекция обеспечивала около 80% защиты во всех возрастных группах.

Однако среди лиц в возрасте 65 лет и старше защита от повторного заражения снизилась до 47%.

«Поскольку лица пожилого возраста также чаще сталкиваются с тяжелыми формами заболевания и, к сожалению, умирают, наши результаты ясно показывают, насколько важно проводить политику защиты пожилых людей во время пандемии. Учитывая, что поставлено на карту, также важно, чтобы люди соблюдали меры, принятые для обеспечения собственной безопасности и других людей, даже если они уже переболели COVID-19», — отметил старший автор исследования профессор Стин Этельберг (Steen Ethelberg) из Государственного института сывороток (Statens Serum Institut) в Копенгагене, Дания.

Кроме того, установлено, что иммунная система лиц пожилого возраста менее выражено реагирует на инфекции и вакцинацию. Это состояние известно как «старение» иммунной системы (immunosenescence).

Массовое тестирование

В начале пандемии Дания предложила бесплатное и относительно быстрое ПЦР-тестирование всем желающим, независимо от их симптомов.

В результате в течение 2020 г. 4 млн человек (более двух третей населения) прошли в общей сложности 10,6 млн тестов.

Это позволило исследователям определить, какая доля людей, у которых был положительный результат теста в первой волне инфекций (с 1 марта по 31 мая 2020 г.), продолжили показывать положительный результат во время второй волны (с 1 сентября по 31 декабря 2020 г.).

Из 11 068 человек, у которых отмечали положительный результат во время первой волны, только у 72 человек (0,65%) отмечали положительный результат во второй волне.

После корректировки с учетом других переменных исследователи увидели, что этот показатель приравнивается к общей защите от повторной инфекции в 80,5% для всех возрастных групп.

Во втором анализе исследователи сосредоточили свое внимание на первых и повторных случаях инфицирования, которые произошли в любое время в течение года. Данное исследование подтвердило аналогичную степень общей защиты — 78,8%.

Однако среди лиц в возрасте 65 лет и старше случай первого инфицирования обеспечивал лишь 47,1% защиты от повторной инфекции.

Результаты исследования опубликованы в издании «The Lancet».

Основание для беспокойства

«Только 80% защиты от повторного заражения в целом, снижение до 47% у лиц в возрасте 65 лет и старше — более тревожные цифры, чем предложенные в предыдущих исследованиях. Все эти данные являются подтверждением того, что глобальная программа вакцинации высокоэффективными вакцинами является надежным решением», — пишут в сопроводительной статье Розмари Дж. Бойтон (Rosemary J. Boyton) и Дэниел М. Альтманн (Daniel M. Altmann) из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), Великобритания.

Авторы нового исследования признают некоторые ограничения своего исследования.

Например, большинство тестов ПЦР проводилось до появления новых, более трансмиссивных штаммов вируса. Эти штаммы могут с большей вероятностью избегать влияния существующего иммунитета и, следовательно, повышать риск повторного заражения.

Исследователи также отмечают, что люди, которые знают, что они уже переболели COVID-19, с меньшей вероятностью будут обращаться за тестированием снова и примут меры предосторожности, такие как ношение маски для лица.

По материалам medicalnewstoday.com,

фото dental-tribune.com