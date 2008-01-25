Инфаркт миокарда является одной из ведущих причин летальных исходов во всем мире. В первые несколько дней после инфаркта миокарда идет процесс иммуноопосредованного удаления некротизированных клеток и внеклеточного матрикса посредством сложных процессов ферментативной деградации. Примерно через 3 дня начинается пролиферация фибробластов и развивается замещающий фиброз с образованием богатого коллагеном I типа плотного рубца. В отличие от здорового миокарда фиброзный рубец электрически инертен (не проводит электрические импульсы), характеризуется повышенной жесткостью и более низкой, чем здоровый миокард, сократимостью. Дальнейшие процессы ремоделирования миокарда обусловливают развитие сердечной недостаточности и повышение риска летального исхода.

Эластин — белок внеклеточного матрикса. По сравнению с коллагеном он характеризуется более высокой упругостью и эластичностью. В недавнем исследовании были проанализированы свойства тропоэластина при введении в область постинфарктного рубца. Тропоэластин — это водорастворимая субъединица эластина.

Исследование было проведено на животной модели. Крысам, перенесшим инфаркт, в область постинфарктного рубца под контролем ультразвукового исследования вводили инъекцию тропоэластина либо плацебо. Было показано, что у крыс, которым вводили тропоэластин, наблюдалось значительное повышение фракции выброса левого желудочка, а также уменьшалась диссинхрония левого желудочка по сравнению с показателями у крыс из контрольной группы через 28 дней после перенесенного инфаркта миокарда.

Также тропоэластин способствовал уменьшению размеров рубца после инфаркта миокарда и повышению содержания эластина в рубце по данным гистологического анализа. Было проведено секвенирование РНК (RNAseq) рубцово-измененного миокарда крыс. При анализе полученных данных показано, что инъекция тропоэластина способствовала увеличению количества экспрессируемых генов, связанных с образованием эластических волокон.

При дальнейших исследованиях на обработанных тропоэластином фибробластах сердца человека посредством иммуногистохимического анализа было выявлено повышение содержания тропоэластина в очагах фиброза. При проведении секвенирования РНК была отмечена активация экспрессии гена тропоэластина. Также в исследовании in vitro было показано, что сердечные фибробласты человека синтезируют повышенное количество эластина при проведении терапии тропоэластином.

Таким образом, в исследовании впервые было показано, что очищенный человеческий тропоэластин способствует восстановлению сердечной мышцы и улучшению насосной функции сердца после перенесенного инфаркта миокарда.

По мнению ведущего исследователя доктора Роберта Хьюма (Robert Hume), сотрудника Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета (University of Sydney’s Charles Perkins Centre), потенциально тропоэластин может найти применение в терапии пациентов с инфарктом миокарда.

Исследование проведено на базе Института медицинских исследований Вестмида (Westmead Institute for Medical Research).

Результаты исследования опубликованы в журнале «Circulation Research».

По материалам www.ahajournals.org, www.medicalxpress.com