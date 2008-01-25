Туби з відкидними кришками з поліетилену високої щільності (high-density polyethylene — HDPE), повністю придатні для вторинної переробки, було розроблено для використання у фармацевтиці.

За повідомленням компанії «Hoffmann Neopac», яка розробила упаковку, туби є проривом у світовому прагненні до трансформації упаковки, оскільки комбінація туби і кришки з мономатеріалу долає давню функціональну проблему для відкидних кришок, які раніше виготовлялися переважно з менш придатних для вторинної переробки поліпропіленових матеріалів.

Компанія заявляє, що нові туби повністю придатні для вторинної переробки, оскільки всі її компоненти складаються з матеріалів одного сімейства. «Hoffmann Neopac» також зазначає, що туби ідеально підходять, зокрема, для фармацевтичної упаковки.

«Фармацевтичні бренди тепер можуть запевнити своїх клієнтів у тому, що упаковка, в якій міститься їх продукція, створює мінімально можливий вплив на навколишнє середовище», — сказав Саймон Бьолен (Simon Böhlen), інженер-розробник «Hoffmann Neopac».

За матеріалами europeanpharmaceuticalreview.com