Что такое ротавирус?

Ротавирусная инфекция — это заболевание, вызываемое группой вирусов, являющихся основной причиной острого гастроэнтерита у детей во всем мире. Ротавирусы — представители рода Rotavirus семейства Reoviridae.

Генетическая информация (геном) ротавируса представлена 11 сегментами двухцепочечной рибонуклеиновой кислоты (РНК), которые кодируют 6 структурных белков ротавируса (VP1, VP2, VP3, VP4, VP6, VP7) и 6 неструктурных белков (от NSP1 до NSP6).

Каждый из сегментов РНК кодирует только один белок, за исключением 11-го сегмента, в котором закодировано два белка (NSP5 и NSP6).

Вирион (вирусная частица) диаметром около 75–77 нанометров (10-9 метра) имеет форму икосаэдра (двадцатигранника), который на электронных микрофотографиях напоминает колесо (лат. rota — колесо).

В вирионе имеются три концентрических белковых слоя. Липидная оболочка у вириона отсутствует (Dormitzer Ph. R., Desselberger U., 2020).

Классификация ротавирусов

Вирусный белок 6 (VP6) — это основной структурный белок, являющийся мишенью при проведении иммунологических анализов, он определяет групповую специфичность ротавирусов.

Существует 7 основных групп ротавирусов (A, B, C, D, E, F и G).

В основном острые гастроэнтериты у человека вызывают ротавирусы группы А, и в значительно меньшей степени — групп В и С.

Два белка — VP7 (G-белок) и VP4 (P-белок) — определяют серологическую специфичность, индуцируют нейтрализующие антитела и создают основание для бинарной классификации ротавирусов, то есть генотип вируса записывают двумя буквами латинского алфавита G и P. Также возле каждой из этих букв стоит арабская цифра, обозначающая разновидность данного белка.

Сегментированный геном ротавируса обусловливает возможность генетической рекомбинации, то есть обмена сегментами генома между вирусами во время коинфекции — свойство, которое играет важную роль в эволюции вирусов, и которое используют при разработке рекомбинантных вакцин, основанных на ротавирусах животных и человека (Parashar U.D., Glass R.I., 2022).

Как можно заразиться ротавирусом? Причины заражения ротавирусом

Ротавирусы являются высокозаразными возбудителями. Пути передачи ротавирусной инфекции — воздушно-капельный (при кашле и чихании вирусоносителя или больного) и фекально-оральный (через загрязненную кожу рук, а также загрязненные ротавирусом воду и продукты питания).

У пораженных ротавирусной инфекцией лиц вирус начинает выделяться с калом в количестве 10–100 млрд вирусных частиц в 1ٔ г фекалий.

Для заражения достаточно всего около 100 вирусных частиц.

Максимальное выделение вируса с калом наблюдается на 3-и сутки заболевания.

У почти половины пораженных ротавирусной инфекцией детей вирус выделялся с калом в течение 10 сут.

Поступали сообщения о длительном выделении вируса у детей с ослабленным иммунитетом (Heinimäki S. et al., 2019).

Стадии развития ротавируса (патогенез)

Ротавирусы инфицируют и в конечном итоге разрушают зрелые энтероциты каемчатого эпителия проксимального (расположенного ближе к желудку) отдела тонкой кишки.

При поражении и, соответственно, потере каемчатого эпителия в сочетании с пролиферацией секреторных клеток кишечных крипт возникает секреторная диарея (жидкий стул).

Уменьшение количества ферментов, характерных для дифференцированных клеток щеточной каймы, вызывает накопление дисахаридов (простых углеводов), метаболизм которых в клетках не происходит, что, в свою очередь, обусловливает осмотическую диарею.

В исследованиях было продемонстрировано, что неструктурный белок NSP4 ротавируса действует как энтеротоксин, а также вызывает развитие секреторной диарии за счет изменения функции эпителиальных клеток и их проницаемости.

Кроме того, ротавирус способен обусловить секрецию жидкости путем активации энтеральной нервной системы в стенке кишечника.

Симптомы ротавируса

Клинический спектр ротавирусной инфекции варьирует от субклинической формы до тяжелого острого гастроэнтерита, который является причиной жизнеугрожающего обезвоживания. Также при ротавирусной инфекции наблюдается рвота. После инкубационного периода продолжительностью 1–3 сут заболевание начинается внезапно, причем рвота часто предшествует диарее.

У одной трети пациентов регистрируют температуру тела выше 39 °C. Кал при ротавирусной инфекции по консистенции рыхлый и водянистый.

Симптомы ротавируса со стороны пищеварительного тракта обычно проходят через 3–7 сут (Parashar U.D., Glass R.I., 2022).

Особенности ротавируса у детей

Инкубационный период ротавируса у пациентов педиатрического профиля — от 12 ч до 1–5 сут.

Прежде всего у детей ротавирус поражает пищеварительный тракт. Данное поражение проявляется острым гастроэнтеритом и общей интоксикацией. Симптомы со стороны верхних дыхательных путей, например суховатый кашель и насморк, могут предшествовать острому гастроэнтериту.

Для симптомов ротавируса у детей характерно острое начало. Симптомы ротавируса у таких пациентов обычно развиваются в течение первых суток от начала заболевания.

У детей различают легкое, среднетяжелое и тяжелое течение ротавирусной инфекции. У недоношенных и новорожденных довольно часто наблюдаются стертое течение ротавируса, а также его носительство.

Ротавирус у детей характеризуется цикличным течением. Тяжесть заболевания зависит от степени обезвоживания и интоксикации.

Для развернутой клинической картины ротавирусной инфекции у детей характерно наличие гипертермии (повышенной температуры тела в диапазоне 38–39 Со), многократно повторяющейся рвоты, диареи, боли в животе, вздутия, урчания по ходу кишечника.

Стул обильный, водянисто-пенистый, желтовато-зеленого цвета с резким запахом, без патологических примесей, хотя иногда может наблюдаться наличие слизи.

Частота стула при ротавирусной инфекции у детей — 3–20 раз в сутки (в зависимости от тяжести инфекционного процесса). Продолжительность диареи — 3–5–7 сут.

Для интоксикационного синдрома у детей в случае легкого и среднетяжелого течения инфекции, вызванной ротавирусом, характерны следующие симптомы:

выраженная слабость;

бледность кожных покровов;

головная боль.

Для тяжелого течения ротавирусной инфекции у детей также характерными являются:

адинамия;

головокружение;

обмороки;

мышечные судороги верхних и нижних конечностей.

Для детей грудного возраста (младше 1 года) характерно снижение тургора кожи и мягких тканей и уменьшение массы тела.

Симптомами ротавируса у детей со стороны верхних дыхательных путей являются умеренные покраснение и боль в горле, невыраженный суховатый кашель, насморк. Иногда наблюдается конъюнктивит.

Выздоровление при ротавирусной инфекции у детей наступает через 5–10 сут.

Особенности течения заболевания при беременности

Клиническая картина ротавирусной инфекции при беременности не отличается от таковой при этой инфекции у взрослых.

Вместе с тем следует отметить, что выраженное обезвоживание у беременной, наблюдаемое при тяжелом течении ротавирусной инфекции, может быть причиной гипоксии плода и повышенного риска выкидыша или преждевременных родов.

Диагностика ротавирусной инфекции

Диагностика ротавирусной инфекции является довольно простой при наличии качественно оснащенной клинической лаборатории.

Общепринятым стандартом определения ротавируса и его серотипа является метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, который позволяет выявить генетическую информацию вируса, закодированную в РНК, а также определить серотип вируса (Dormitzer Ph. R., 2020).

Лечение при ротавирусной инфекции

Лечение дома взрослых и детей с ротавирусом недопустимо. Диагностикой и лечением при ротавирусной инфекции должен заниматься квалифицированный семейный врач или врач-инфекционист.

Чем лечить пациента с ротавирусом? Острый гастроэнтерит, вызванный ротавирусной инфекцией, может обусловить сильное обезвоживание. Поэтому при обезвоживании следует как можно раньше начать регидратационную терапию.

Стандартная регидратационная терапия у детей и взрослых при остром гастроэнтерите, вызванном ротавирусной инфекцией, хорошо устраняет дегидратацию. Вместе с тем следует отметить, что внутривенная регидратационная терапия необходима, когда пациенты сильно обезвожены и не могут переносить пероральную регидратацию из-за частой рвоты.

Также из рациона питания пациента исключают молоко и молочные продукты, ограничивают употребление углеводов (овощи, фрукты и соки, бобовые).

Пища должна быть физиологически полноценной, механически и химически щадящей, с достаточным содержанием белков, жиров, минеральных солей и витаминов. Необходимо увеличение кратности приемов пищи.

Терапевтическую роль пробиотиков, висмута субсалицилата, ингибитора энкефалиназы рацекадтрила и нитазоксанида оценивали в клинических исследованиях, но их эффективность при ротавирусной инфекции до сих пор четко не установлена.

Следует избегать приема антибиотиков и средств, угнетающих моторику кишечника (Parashar U.D., Glass R.I., 2022).

С целью профилактики ротавирусной инфекции у человека применяют вакцины.

На фармацевтическом рынке Украины присутствуют две вакцины: ротавирусная живая аттенуированная и ротавирусная живая рекомбинантная пятивалентная. Обе вакцины выпускаются в форме для перорального приема.

Целью специфической профилактики указанными вакцинами является создание активного иммунитета против различных типов ротавирусов и предотвращения острого вирусного гастроэнтерита в будущем.

Возможные осложнения ротавирусной инфекции

В случае тяжелого течения острого гастроэнтерита возможны следующие осложнения.

тяжелая дегидратация, гиповолемический шок;

инвагинация кишечника;

электролитный дисбаланс в организме;

присоединение вторичной бактериальной инфекции;

преходящая непереносимость лактозы (молочного сахара).

Ротавирусная инфекция: актуальность диагностики, терапии и профилактики

Учитывая крайне широкую распространенность ротавирусной инфекции, вопросы ее диагностики, лечения и профилактики остаются достаточно актуальными для всех слоев населения, а также работников системы здравоохранения.