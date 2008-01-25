Роль дошкільнят та школярів у поширенні COVID-19

На початку пандемії уряди багатьох країн прийняли рішення про закриття дошкільних навчальних закладів та шкіл і це, можливо, значно скоротило темпи поширення COVID-19. Втім одночасно це залишило багато питань щодо ролі дітей різного віку у поширенні вірусу SARS-CoV-2.

У нещодавно опублікованому в журналі «JAMA Pediatrics» дослідженні вивчалися ці питання, а саме визначався рівень вірусної РНК у дітей та дорослих із COVID-19. Загалом було виявлено, що діти віком молодше 5 років із легким та помірним перебігом COVID-19 мають високу кількість вірусної РНК SARS-CoV-2 (аналізувалися назофарингеальні мазки) порівняно із старшими дітьми та дорослими. Таким чином, маленькі діти потенційно можуть бути важливими драйверами поширення SARS-CoV-2 у загальній популяції, як було раніше продемонстровано у випадку із респіраторно-синцитіальним вірусом, де діти з високими вірусними навантаженнями частіше передавали вірус іншим.

Дослідження включало 145 пацієнтів із легким або середнім перебігом COVID-19, з них дітей віком молодше 5 років налічувалося 46, віком 5–17 років — 51 та дорослих віком 18–65 років — 48. Відбір зразків біоматеріалу (назофарингеальні мазки) здійснювався протягом 1 тиж після появи симптомів. Для вимірювання рівня SARS-CoV-2 дослідники використовували ланцюгову полімеразну реакцію в режимі реального часу.

Рівні SARS-CoV-2 у дітей старшого віку та дорослих були аналогічними, тоді як середні значення цього показника у дітей раннього віку були значно вищими — приблизно у 10–100 разів більша кількість вірусних часток SARS-CoV-2 у верхніх дихальних шляхах.

Поведінкові звички дітей молодшого віку та їх близьке розміщення в умовах шкіл та дошкільних навчальних закладів викликають занепокоєння щодо активізації поширення SARS-CoV-2 у цій популяції у випадку пом’якшення карантинних обмежень.

В іншому дослідженні вчені оцінили вплив закриття шкіл на рівень захворюваності на COVID-19. Відповідно до отриманих результатів через тиждень після закриття шкіл рівень захворюваності був оцінений у 39% від того, що було б, якби школи залишалися відкритими. При цьому найбільший ефект відмічали у випадку, коли закриття шкіл було здійснено ще за низького рівня захворюваності на COVID-19. Втім, наявність інших факторів, таких як закриття багатьох підприємств, закладів харчування та ін., а також заклики до самоізоляції та перебування вдома, не дозволяє точно оцінити значення закриття шкіл щодо стримування темпів поширення SARS-CoV-2.

Хоча результати дослідження свідчать про важливу роль закриття шкіл у боротьбі з розповсюдженням COVID-19, необхідно враховувати співвідношення користі від цього з освітніми, медичними та економічними наслідками. Враховуючи міцний зв’язок між рівнем освіти, доходів та тривалістю життя, закриття шкіл може мати довгострокові шкідливі наслідки для здоров’я дитини, ймовірно, аж до досягнення нею дорослого віку. Школи забезпечують не тільки навчання, але і харчування та беруть участь у підтримці здоров’я, включаючи поведінкову підтримку здоров’я, фізичну активність, соціальну взаємодію, школи підтримують учнів з особливими потребами в освіті та ін.

За матеріалами www.medscape.com