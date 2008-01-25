Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной летальных исходов во всем мире. Метаболический синдром представляет собой совокупность нарушений углеводного обмена, абдоминального ожирения, дислипидемии и артериальной гипертензии и значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Изменения образа жизни, включая регулярную физическую активность, считаются важными факторами в профилактике и лечении метаболического синдрома. Создание благоприятной окружающей среды может способствовать регулярной физической активности, снижая тем самым риск развития метаболического синдрома. К сожалению, существует ограниченное количество исследований, непосредственно изучающих связь между окружающей средой и распространенностью метаболического синдрома.

В недавнем исследовании ученые из Японии и Канады во главе с доцентом Мохаммадом Джавадом Кохсари (Mohammad Javad Koohsari) из Японского передового института науки и технологий (Japan Advanced Institute of Science and Technology — JAIST) и адъюнкт-исследователем из Университета Васэда (Waseda University) проанализировали связь между состоянием окружающей среды и риском развития метаболического синдрома у взрослых жителей Канады.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Humanities and Social Sciences Communications».

М. Дж. Кохсари отметил, что целенаправленная политика и популяционные стратегии являются инструментом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По его мнению, подобные исследования играют решающую роль в формировании политики в области здравоохранения.

В этом исследовании также принимали участие профессор Юкари Нагаи (Yukari Nagai) из JAIST, профессор Коитиро Ока (Koichiro Oka) из Университета Васэда, профессор Томоки Накая (Tomoki Nakaya) из Университета Тохоку (Tohoku University), профессор Акитомо Ясунага (Akitomo Yasunaga) из Университета Бунка Гакуэн (Bunka Gakuen University) и доцент Гэвин Р. МакКормак (Gavin R. McCormack) из Университета Калгари (University of Calgary), Канада.

В исследовании использовались перекрестные данные проекта «Завтра Альберты» (ATP), когортного набора данных по всей провинции в Альберте, Канада.

Исследователи проанализировали данные участников проекта «Завтра Альберты», которые участвовали в опросе о здоровье и образе жизни, прошли физикальное и лабораторное обследование. Участники исследования проживали в городских районах. Всего в исследовании проанализированы данные 6718 участников, в том числе 4455 женщин и 2263 мужчин. Средний возраст участников составил 54 года, у 34% участников диагностирован метаболический синдром.

Исследователи проанализировали степень озеленения районов проживания участников, а также плотность застройки, количество перекрестков и достопримечательностей (включая школы, парки и магазины). Результаты показали, что у жителей районов с большим количеством достопримечательностей и более благоприятной средой для активной жизни выявлено меньшее количество факторов риска развития метаболического синдрома.

По оценкам исследователей, проживание в районе с большим количеством зон для пешеходных прогулок и возможностей для физической активности было связано с улучшением метаболического здоровья.

Исследователи выявили, что у участников, проживающих в районах с более плотной застройкой, также отмечено меньше факторов риска развития метаболического синдрома. Это можно объяснить расширением доступа к удобствам, облегчением социального взаимодействия и снижением потребности в передвижении на автотранспорте.

Доктор М. Дж. Кохсари подчеркнул, что важно проектировать застройку с учетом возможностей пеших и велосипедных прогулок, активного образа жизни, достаточной плотности застройки и озеленения районов.

Исследователи подчеркнули важность дальнейших исследований в других популяциях с учетом различий в климате, политике, системах здравоохранения и культуре, а также исследования влияния озеленения жилых помещений на здоровье населения.

По материалам www.medicalxpress.com