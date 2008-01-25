Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииРиск развития деменции и потребление магния: есть ли связь?

Риск развития деменции и потребление магния: есть ли связь?

Опубликовано  05.04.2023

В недавнем исследовании было выявлено, что высокое потребление магния с продуктами питания связано с более низким риском развития деменции, чем в среднем в популяции.

К продуктам с высоким содержанием магния относятся темный шоколад, шпинат и орехи.

По оценкам экспертов, в 2019 г. во всем мире деменция была выявлена у 57,4 млн человек.

В настоящее время не существует лекарственного средства, эффективного при деменции. По мнению экспертов, наиболее важными на сегодня являются профилактические стратегии.

Ранее в исследованиях было показано, что употребление большого количества магния с продуктами питания потенциально способствует улучшению когнитивных функций и снижению риска развития деменции. Так, в одном из них было продемонстрировано, что у лиц, получавших наиболее высокие дозы магния, вероятность возникновения деменции была на 37% ниже, чем у людей, использовавших его в наименьшем количестве. В это исследование было включено 1000 участников среднего возраста. Период наблюдения составил 17 лет.

В недавнем исследовании были проанализированы данные 6001 участника в возрасте 40–73 лет из Британского биобанка (UK Biobank). Были изучены показатели артериального давления, результаты магнитно-резонансной томографии и оценка уровня потребления магния с пищей в течение 24-часового периода пять раз в течение 16 мес. Выявлено, что у более 95% участников количество потребляемого магния было стабильным в течение периода исследования.

Установлено, что высокое потребление магния связано с лучшими показателями здоровья головного мозга по сравнению с более низким уровнем потребления данного макроэлемента. Доктор Келли Джонсон-Арбор (Kelly Johnson-Arbor), медицинский токсиколог, медицинский директор и временный исполнительный директор Национального столичного токсикологического центра (National Capital Poison Center), не принимала участия в исследовании. Она объяснила, что потенциально высокое потребление магния способствует профилактике нарушения когнитивных функций, а также снижению риска развития деменции.

Результаты исследования были опубликованы в «Европейском журнале питания» (European Journal of Nutrition).

Уменьшение объема головного мозга и поражение белого вещества по данным магнитно-резонансной томографии являются признаками деменции. Известно, что с возрастом происходит уменьшение объема головного мозга (викарная атрофия). В исследовании было показано, что потребление более 550 мг магния в сутки связано с менее выраженным уменьшением объема головного мозга к 55 годам, чем при потреблении 350 мг в сутки.

Исследователи объяснили, что увеличение потребления магния на 41% потенциально способствует улучшению здоровья головного мозга, когнитивных функций и снижению риска развития деменции.

Интересно, что нейропротекторное действие магния было более выраженным у женщин, чем у мужчин, и у женщин в период постменопаузы, чем у женщин во время пременопаузы.

Ховард Пратт (Howard Pratt), доктор медицинских наук, психиатр и медицинский директор по поведенческому здоровью в некоммерческой медицинской организации Community Health of South Florida, Inc., не принимал участия в исследовании. Он объяснил, что один из механизмов проявляемой магнием нейропротекции связан со снижением артериального давления. Доктор К. Джонсон-Арбор отметила, что магний проявляет противовоспалительные свойства и таким образом снижает уровень воспаления в головном мозге при деменции и некоторых неврологических заболеваниях.

Доктор Наоми Жан-Батист (Naomi Jean-Baptiste), сертифицированный врач скорой помощи, не участвовала в исследовании. Она предостерегла от использования слишком большого количества магния. Так, его избыток может быть вредным для организма. Высокий уровень магния может обусловливать развитие мышечной слабости, усталости, снижения артериального давления, одышки и даже летального исхода. Н. Жан-Батист подчеркнула, что необходимо обсудить с лечащим врачом возможность включения продуктов с высоким содержанием магния в рацион питания.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования влияния употребления магния с рационом питания на когнитивные функции и риск развития деменции.

По материалам www.medicalnewstoday.com

 

Опубликовано  05.04.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости