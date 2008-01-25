Риск развития деменции и потребление магния: есть ли связь?

В недавнем исследовании было выявлено, что высокое потребление магния с продуктами питания связано с более низким риском развития деменции, чем в среднем в популяции.

К продуктам с высоким содержанием магния относятся темный шоколад, шпинат и орехи.

По оценкам экспертов, в 2019 г. во всем мире деменция была выявлена у 57,4 млн человек.

В настоящее время не существует лекарственного средства, эффективного при деменции. По мнению экспертов, наиболее важными на сегодня являются профилактические стратегии.

Ранее в исследованиях было показано, что употребление большого количества магния с продуктами питания потенциально способствует улучшению когнитивных функций и снижению риска развития деменции. Так, в одном из них было продемонстрировано, что у лиц, получавших наиболее высокие дозы магния, вероятность возникновения деменции была на 37% ниже, чем у людей, использовавших его в наименьшем количестве. В это исследование было включено 1000 участников среднего возраста. Период наблюдения составил 17 лет.

В недавнем исследовании были проанализированы данные 6001 участника в возрасте 40–73 лет из Британского биобанка (UK Biobank). Были изучены показатели артериального давления, результаты магнитно-резонансной томографии и оценка уровня потребления магния с пищей в течение 24-часового периода пять раз в течение 16 мес. Выявлено, что у более 95% участников количество потребляемого магния было стабильным в течение периода исследования.

Установлено, что высокое потребление магния связано с лучшими показателями здоровья головного мозга по сравнению с более низким уровнем потребления данного макроэлемента. Доктор Келли Джонсон-Арбор (Kelly Johnson-Arbor), медицинский токсиколог, медицинский директор и временный исполнительный директор Национального столичного токсикологического центра (National Capital Poison Center), не принимала участия в исследовании. Она объяснила, что потенциально высокое потребление магния способствует профилактике нарушения когнитивных функций, а также снижению риска развития деменции.

Результаты исследования были опубликованы в «Европейском журнале питания» (European Journal of Nutrition).

Уменьшение объема головного мозга и поражение белого вещества по данным магнитно-резонансной томографии являются признаками деменции. Известно, что с возрастом происходит уменьшение объема головного мозга (викарная атрофия). В исследовании было показано, что потребление более 550 мг магния в сутки связано с менее выраженным уменьшением объема головного мозга к 55 годам, чем при потреблении 350 мг в сутки.

Исследователи объяснили, что увеличение потребления магния на 41% потенциально способствует улучшению здоровья головного мозга, когнитивных функций и снижению риска развития деменции.

Интересно, что нейропротекторное действие магния было более выраженным у женщин, чем у мужчин, и у женщин в период постменопаузы, чем у женщин во время пременопаузы.

Ховард Пратт (Howard Pratt), доктор медицинских наук, психиатр и медицинский директор по поведенческому здоровью в некоммерческой медицинской организации Community Health of South Florida, Inc., не принимал участия в исследовании. Он объяснил, что один из механизмов проявляемой магнием нейропротекции связан со снижением артериального давления. Доктор К. Джонсон-Арбор отметила, что магний проявляет противовоспалительные свойства и таким образом снижает уровень воспаления в головном мозге при деменции и некоторых неврологических заболеваниях.

Доктор Наоми Жан-Батист (Naomi Jean-Baptiste), сертифицированный врач скорой помощи, не участвовала в исследовании. Она предостерегла от использования слишком большого количества магния. Так, его избыток может быть вредным для организма. Высокий уровень магния может обусловливать развитие мышечной слабости, усталости, снижения артериального давления, одышки и даже летального исхода. Н. Жан-Батист подчеркнула, что необходимо обсудить с лечащим врачом возможность включения продуктов с высоким содержанием магния в рацион питания.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования влияния употребления магния с рационом питания на когнитивные функции и риск развития деменции.

По материалам www.medicalnewstoday.com