В недавнем исследовании было показано, что риск летального исхода в результате хронической болезни почек (ХБП) выше у лиц, редко употребляющих в пищу фрукты и овощи, по сравнению с пациентами, которые включают в рацион фрукты и овощи ежедневно.

При стратификации риска в зависимости от стадии ХБП было установлено, что повышение вероятности летального исхода у лиц, редко употребляющих в пищу фрукты и овощи, не зависит от стадии болезни.

В исследование были включены участники из Японии с ХБП и без такой патологии.

Ранее было показано, что регулярное употребление фруктов и овощей способствует снижению риска летального исхода среди населения в целом. Также в ряде исследований продемонстрировано, что у лиц с ХБП не азиатской этнической принадлежности, регулярно употребляющих в пищу фрукты и овощи, вероятность летального исхода ниже, чем у пациентов с ХБП, включающих их в свой рацион редко.

При этом на сегодня пациентам с ХБП, особенно тем, кто находится на амбулаторном гемодиализе, не рекомендуется употреблять значительное количество овощей и фруктов из-за потенциального риска развития гиперкалиемии.

У участников был определен уровень калия в плазме крови на момент включения в исследование. В дальнейшем не было выявлено повышения его уровня у лиц, ежедневно употребляющих в пищу овощи и фрукты.

Доктор Вакасуги (Wakasugi), автор исследования, объяснил, что уровень употребления овощей и фруктов заметно различается в разных странах. По оценкам экспертов, в рационе азиатского населения таких продуктов больше по сравнению с диетой других этнических групп.

Для исследования связи между количеством употребляемых фруктов и овощей и риском летального исхода вследствие ХБП были проанализированы данные пациентов из Больницы на острове Садо (Sado Island), Япония. Частоту употребления этих продуктов определяли с помощью самоотчетов участников. В исследовании приняли участие 2006 пациентов, у 1033 из них (52%) была диагностирована ХБП. При этом 131 участник находился на амбулаторном гемодиализе.

Исследователи выявили, что у лиц, которые никогда не употребляли в пищу фрукты и овощи или употребляли редко, риск летального исхода был на 60% выше по сравнению с участниками, включавшими их в рацион ежедневно.

Средний период наблюдения в исследовании составил 5,7 года.

Доктор Вакасуги подчеркнул, что несмотря на культурные отличия в рационе питания в разных странах, польза от ежедневного употребления в пищу овощей и фруктов универсальна для лиц любой этнической принадлежности.

Результаты исследования опубликованы в издании «Journal of Renal Nutrition».

По материалам www.medicalxpress.com