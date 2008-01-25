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Новости медицины и фармацииРевматоидный артрит и риск развития стеноза аортального клапана: есть ли связь?

Ревматоидный артрит и риск развития стеноза аортального клапана: есть ли связь?

Опубликовано  04.08.2023

Ранее в исследованиях было показано, что ревматоидный артрит связан с повышенным риском развития ишемической болезни сердца. В то же время неизвестно, как связан ревматоидный артрит с риском развития стеноза аортального клапана. Этот порок сердца представляет собой сужение устья аорты на уровне аортального клапана. Нарушения гемодинамики при таком пороке заключаются в затруднении тока крови из левого желудочка в аорту.

В недавнем исследовании показано, что риск развития аортального стеноза повышен у больных с ревматоидным артритом по сравнению с участниками без этого заболевания.

Исследование проведено доктором медицинских наук Тейтом М. Джонсоном (Tate M. Johnson) из системы здравоохранения штата Вирджиния, штата Небраска и Западной Айовы (VA Nebraska-Western Iowa Health Care System) и его коллегами. Так, в проведении исследования приняли участие Четадж А. Махабир (Chetaj A. Mahabir), Янъюна Ян (Yangyuna Yang), Пуняша Роул (Punyasha Roul), Эндрю М. Голдсвейг (Andrew M. Goldsweig) и другие исследователи.

В исследовании проанализирован риск развития аортального стеноза, хирургического вмешательства на аортальном клапане, летального исхода, связанного с аортальным стенозом, и факторов риска развития этого порока сердца у пациентов с ревматоидным артритом.

В когортном исследовании приняли участие 73 070 пациентов с диагностированным ревматоидным артритом. Контрольную группу составляли 639 268 участников без этого заболевания.

В исследовании использованы данные Управления здравоохранения ветеранов (Veterans Health Administration) и Центров услуг Medicare и Medicaid в период 2000–2019 гг. Пациенты с ревматоидным артритом были сопоставимы по возрасту и полу с участниками контрольной группы.

При анализе полученных данных выявлено, что у пациентов с ревматоидным артритом повышены риск развития аортального стеноза, необходимость хирургического лечения этой патологии сердца и летального исхода, связанного с аортальным стенозом.

Исследователи подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, является ли аортальный стеноз осложнением поражения сердца при ревматоидном артрите.

Результаты исследования опубликованы в издании «JAMA Internal Medicine».

По материалам www.medicalxpress.com, www.jamanetwork.com

Опубликовано  04.08.2023

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