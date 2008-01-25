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Новости медицины и фармацииРеспираторно-синцитиальный вирус: на вопросы отвечает врач

Респираторно-синцитиальный вирус: на вопросы отвечает врач

Опубликовано  26.12.2022

Доктор Дэвид Вебер, заместитель главного врача Медицинского центра UNC и медицинский директор Департамента профилактики инфекций UNC, рассказал о симптомах острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), вызванной респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ).

РСВ — распространенный вирус, его наибольшая распространённость наблюдается c декабря по февраль.

Риск заражения РСВ наиболее высокий у недоношенных детей и лиц пожилого возраста. Д. Вебер объяснил, что в большинстве случаев течение ОРВИ, вызванное РСВ, — без тяжелых симптомов, и заболевшие выздоравливают в течение недели. В то же время вирус высококонтагиозный, и доктор Д. Вебер подчеркнул, что к заболеванию следует относиться серьёзно.

РСВ передаётся воздушно-капельным путем. Оптимальные условия для передачи вируса — низкая температура и высокая влажность окружающей среды. Также высока вероятность передачи вируса контактным путём — через окружающие предметы, дверные ручки, которых перед тем касался человек, инфицированный РСВ.

Лица, инфицированные РСВ, обычно заразны в течение 3–8 дней. Вирус может сохраняться на поверхностях до 6 ч. В то же время вирус погибает при воздействии бытовых дезинфицирующих средств.

Д. Вебер для снижения риска инфицирования рекомендует соблюдать правила гигиены, включая частое мытье рук и дезинфекцию дома.

Симптомы ОРВИ, вызванной РСВ, включают:

  • ринит (насморк);
  • снижение аппетита;
  • кашель;
  • чихание;
  • гипертермию;
  • боль в горле;
  • головную боль;
  • повышенную раздражительность у маленьких детей;
  • повышенную частоту дыхания;
  • хрипы в лёгких при аускультации.

Эксперты рекомендуют обязательно поддерживать водный баланс (употреблять достаточное количество жидкости) при ОРВИ, вызванном РСВ.

В ряде случаев рекомендуется ингаляционная терапия альбутеролом, проводимая с помощью небулайзера.

Педиатр Рикардо Балер (Ricardo Baler) отметил, что около 2% пациентов нуждаются в госпитализации для более интенсивного лечения.

Эксперты UNC рекомендуют немедленно обратиться к врачу, если у ребенка есть симптомы заражения РСВ и при этом:

  • возраст ребёнка младше 6 мес;
  • ребенок родился недоношенным;
  • у ребёнка диагностировано хроническое респираторное заболевание;
  • у ребёнка диагностирована патология иммунной системы.

В настоящее время нет вакцины для профилактики РСВ. Д. Вебер отметил, что на сегодня ведутся клинические исследования двух вакцин для профилактики РСВ. Кроме того, разработаны антитела для терапии РСВ, которые особенно эффективны в лечении детей раннего возраста. Детям из групп высокого риска можно вводить эти антитела для профилактики на протяжении эпидемического сезона.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  26.12.2022

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