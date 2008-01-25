Ремдесивир хорошо сочетается с двумя известными препаратами

Результаты клеточных тестов, опубликованные в «British Journal of Pharmacology», показывают, что комбинация одобренного противовирусного агента ремдесивира с противогрибковым итраконазолом или антидепрессантом флуоксетином может быть эффективным оружием против SARS-CoV-2.

Комбинации итраконазола с ремдесивиром и флуоксетина с ремдесивиром обладали более выраженной активностью против SARS-CoV-2, чем монотерапия ремдесивиром согласно исследованиям in vitro. Общий эффект комбинаций был выше, чем ожидаемая сумма двух отдельных эффектов лекарств, сообщила исследовательская группа во главе с первым автором Себастьяном Шлоером из Университета Мюнстера (Universität Münster), что свидетельствует о синергии. Комбинации подавляли выработку SARS-CoV-2 более чем на 90%. Комбинации итраконазол/ремдесивир и флуоксетин/ремдесивир являются многообещающими отправными точками для терапевтических вариантов борьбы с инфекцией SARS-CoV-2, хотя внедрение этих результатов in vitro в клиническую практику потребует дополнительных исследований.

Ученые также называют причину, по которой комбинации более эффективны. Ремдесивир подавляет вирусный фермент РНК-зависимую полимеразу. Итраконазол и флуоксетин скорее всего действуют путем регуляции уровня эндосомального холестерина. В то время как итраконазол напрямую ингибирует эндосомный переносчик холестерина типа С1, флуоксетин блокирует фермент кислую сфингомиелиназу, что в конечном итоге также повышает уровень холестерина*. Если холестерин накапливается в эндосомах, это нарушает эндосомное поглощение оболочечных вирусов, включая SARS-CoV-2 (рисунок).

РИСУНОК Фармакологическое ингибирование (амитриптиллином, флуоксетином и т.д.) кислой сфингомиелиназы предотвращает поглощение SARS-CoV-2 эпителиальными клетками**

Опубликованы и клинические наблюдения относительно эффектов антидепрессантов при инфекции SARS-CoV-2. Так, в начале февраля в журнале «Molecular Psychiatry» были опубликованы данные в поддержку того, что использование антидепрессантов может быть связано с более низким риском смерти или интубации у пациентов, госпитализированных с COVID-19 (Hoertel N. et al., 2021). Ведущий автор Николас Хортель (Nicolas Hoertel), психиатр больницы Корентен-Селтон (Corentin-Celton) отметил по этому поводу: «Я был весьма удивлен, увидев, что в нашем психиатрическом отделении на более чем 80 коек, специализирующемся на лечении лиц пожилого возраста, было очень мало случаев симптоматического COVID-19. Только у 4 пациентов развилась тяжелая форма, хотя многие лица, ухаживающие за ними, заболели».

По материалам bpspubs.onlinelibrary.wiley.com