Рефрактерная системная красная волчанка: эффективен ли белимумаб?

В онлайн-версии медицинского журнала «‎Annals of Internal Medicine» были опубликованы результаты исследования эффективности белимумаба у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ). В исследовании было показано, что белимумаб значимо снижает уровни иммуноглобулина G (Ig G) к двухцепочечной ДНК (дцДНК) в сыворотке крови и риск развития тяжелого обострения у пациентов с СКВ, резистентных к стандартному лечению и ранее получавших ритуксимаб.

Мухаммад Шипа (Muhammad Shipa), исследователь из Университетского колледжа Лондона (University College London), и его коллеги провели рандомизированное исследование II фазы с участием 52 пациентов с СКВ, которые были резистентными к стандартной терапии и которым ранее было рекомендовано лечение ритуксимабом. Через 4–8 нед после применения ритуксимаба пациенты были распределены в произвольном порядке на две группы. Участникам первой группы в течение 52 нед вводили внутривенно белилумаб, представителям второй, соответственно, — плацебо.

Исследователи установили, что спустя 52 нед уровни антител класса IgG к дцДНК были ниже у пациентов, получавших белимумаб, по сравнению с больными, которым вводили плацебо (среднее значение 47 против 103 МЕ/мл; в первой группе снижение относительно исходного уровня было более выраженным и составило 70%). Риск тяжелого обострения был значительно ниже при приеме белимумаба по сравнению с плацебо: в первой группе было зарегистрировано 3 случая тяжелого обострения СКВ, во второй — 10 соответственно. Увеличения частоты серьезных нежелательных явлений в группе применения белимумаба не наблюдалось.

Авторы исследования объяснили, что существует необходимость дальнейших исследований эффективности последовательного применения белимумаба после ритуксимаба в качестве первой комбинированной биологической терапии для пациентов с СКВ. Прежде всего необходимо выполнить исследования эффективности данной терапии у пациентов с рефрактерной СКВ и больных, получающих высокие дозы глюкокортикостероидов.

По материалам medicalxpress.com/news/