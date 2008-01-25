Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило первый анализ крови для прогнозирования развития преэклампсии у беременных. Преэклампсия является ведущей причиной развития материнских и неонатальных летальных исходов в США. Частота развития преэклампсии повысилась в последние годы. Эксперты связывают это с повышением распространенности ожирения и артериальной гипертензии среди женщин репродуктивного возраста.

Так, ранее исследователи определили, что плацента вырабатывает 2 протеина — тирозинкиназу-1 (tyrosine kinase 1 — sFlt-1) и плацентарный фактор роста (placental growth factor — PlGF). Повышение соотношения тирозинкиназы-1 к плацентарному фактору роста является ранним признаком развития преэклампсии. Результаты исследования опубликованы в издании «NEJM Evidence».

Доктор Дуглас Велкерс (Douglas Woelkers ) , профессор медицины матери и плода в Калифорнийском университете (University of California), Сан-Диего, США, сообщил, что с помощью данного биохимического анализа можно определить на ранних стадиях развитие преэклампсии в 96% случаев. По его оценкам, это революционный метод диагностики преэклампсии.

Этот анализ крови был разработан компанией Thermo Fisher Scientific. Он предназначен для женщин в период с 23-й по 35-ю неделю беременности. У женщин с отрицательным результатом не отмечается риска развития преэклампсии. В то время как у женщин с положительным тестом отмечается высокий риск развития преэклампсии, а у 2/ 3 их них разовьется тяжелая преэклампсия и, вероятно, будет необходимо провести преждевременное родоразрешение.

По оценкам экспертов, преэклампсия выявляется у 1 из 25 беременных. При этом риск развития преэклампсии значительно выше у женщин негроидной расы, чем у представительниц европеоидной расы.

Преэклампсия обычно развивается во II триместр беременности, но может развиться и после родов. Она может привести к развитию эклампсии и летального исхода.

Симптомы преэклампсии неспецифичны. Так, вероятными симптомами преэклампсии являются отеки нижних конечностей, головная боль. У женщин с преэклампсией отмечается повышение артериального давления. Эксперты рекомендуют проводить определение соотношения тирозинкиназы-1 к плацентарному фактору роста каждые 2 нед всем беременным с возможными симптомами преэклампсии.

По материалам www.evidence.nejm.org, www.medicalxpress.com