Разработчики тестов организовали консорциум

В общей сложности 19 компаний и организаций сформировали консорциум (COVID-19 Testing Industry Consortium), чтобы лучше информировать, улучшать, внедрять инновации и ускорять различные аспекты выявления SARS-CoV-2 от исследований до клинических диагностических приложений. Для достижения целей консорциума участники могут делиться соответствующими знаниями, материалами и опытом, анализировать научные и медицинские данные с целью разработки, улучшения и внедрения тестов на COVID-19; внести свой вклад путем совместных исследований, публикации статей, которые будут информировать научное сообщество и широкую общественность о выводах консорциума.

«Чтобы найти инновационные способы быстрого улучшения тестирования на COVID-19 во время этой глобальной пандемии, очень важно, чтобы мы преодолели разрозненность и объединили исследователей из разных организаций с взаимодополняющими областями знаний», — подчеркнул Саураб Саха (Saurabh Saha), старший вице-президент по трансляционной медицине компании «Bristol Myers Squibb» (BMS), отмечено в заявлении.

Членами консорциума, организованного BMS, стали следующие компании: Alnylam Pharmaceuticals, ArcherDx, Biocartis, Color, Diaceutics, DxTerity Diagnostics, Genosity, Hematogenix Laboratory Services, Infinity BiologiX, Interpace Pharma Solutions, Janssen Pharmaceutica, LabCorp, NeoGenomics Research Laboratories, Novartis Clinical Research Institute for BioMed. International и Takeda Pharmaceutical.

По материалам labcorp.com; 360dx.com