Разработано новое наручное устройство для диагностики инфаркта миокарда?
В Англии и Уэльсе более 700 000 человек обращаются за неотложной помощью в связи с болью в грудной клетке. Боль в груди является причиной 25% всех госпитализаций.
Диагностика инфаркта миокарда на сегодня включает сбор анамнеза и жалоб пациента, проведение электрокардиограммы (ЭКГ), могут проводиться ультразвуковое исследование сердца и рентгенография грудной клетки. Также важным для выявления данной патологии является проведение тропонинового теста — определение наличия в плазме крови белка тропонина.
Этот белок играет ключевую роль в сокращении и расслаблении мышечных клеток сердца. Тропонин выявляют в плазме крови в случае разрушения кардиомиоцитов при инфаркте миокарда. Особенно важно определять его уровень у пациентов, у которых отсутствуют специфические изменения на ЭКГ. Так, характерные для инфаркта миокарда признаки на ЭКГ выявляют у около 50% лиц с этой патологией.
Пациентам с инфарктом миокарда требуется неотложное лечение. В большинстве случаев им проводится баллонная ангиопластика закупоренной артерии с последующим стентированием.
Тропониновый тест — инвазивная процедура. По оценкам экспертов, фобию игл и проведения анализа крови выявляют у 4–10% населения в целом. Тревога и стресс могут обусловливать усиление выраженности боли в груди.
Разработанное устройство для ношения на запястье определяет наличие тропонина в плазме крови. В основе его работы лежит фотометрический метод — определяется изменение поглощения луча инфракрасного света при его трансдермальном прохождении. Потенциально данная технология может применяться с целью создания устройств для диагностики внутрисосудистого тромбоза, внематочной беременности или сепсиса.
В исследовании было показано, что с помощью этого устройства можно выявить до 90% случаев инфаркта миокарда.
Результаты исследования были опубликованы в издании «European Heart Journal — Digital Health».
Ведущий автор исследования доктор Парто П. Сенгупта (Partho P. Sengupta) объяснил, что уровень точности диагностического метода достаточно высокий. По его мнению, если у пациента исследуемое устройство показало положительный результат (наличие в плазме крови тропонина), его следует госпитализировать для последующей диагностики и лечения.
На сегодня необходимы дальнейшие более масштабные исследования данного устройства. В то же время потенциально это устройство для ношения на запястье может способствовать ранней диагностике инфаркта миокарда, проведению своевременного лечения при данной патологии и, соответственно, уменьшению зоны поражения миокарда.
По материалам www.medicalxpress.com
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