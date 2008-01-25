Разработан новый хирургический метод лечения рака яичника?

В недавнем исследовании проанализирована эффективность флуоресцентной хирургии для лечения наиболее распространенного типа — эпителиального рака яичника.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of Clinical Oncology».

Флуоресцентная хирургия — это метод хирургического лечения, при котором для визуализации очагов поражения пациенту перед вмешательством вводится флуоресцентное контрастное вещество.

Кристина Батлер, доктор медицинских наук, гинеколог-онколог клиники Майо и один из авторов исследования, объяснила, что этот метод позволяет более эффективно выявлять злокачественные новообразования и проводить более полное их хирургическое удаление.

По прогнозам Американского онкологического общества (American Cancer Society), в 2023 г. в США диагностируют рак яичника у 19 710 человек. Около 85–90% всех случаев рака яичника составляет эпителиальный рак яичника.

Выявление рака яичника в режиме реального времени с помощью пафолацианина

В исследовании фазы 3 оценивали безопасное и эффективное применение пафолацианина — флуоресцентного препарата, воздействующего на рецептор фолиевой кислоты, который может сверхэкспрессироваться при раке яичника. С помощью этого препарата проводится метод флуоресцентной визуализации, называемый интраоперационной визуализацией в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR).

В исследование включили 109 участниц с диагнозом фолатположительного эпителиального рака яичника или с подозрением на это заболевание.

Пафолацианин вводили в форме 60-минутной инфузии за час до оперативного вмешательства. Во время хирургического вмешательства все видимые поражения (раковая ткань) были документированы у всех пациентов с помощью белого света и пальпации (осмотр на ощупь). Затем пациенты были случайным образом распределены для повторного обследования с использованием NIR-флуоресцентной визуализации или для непосредственного хирургического вмешательства по удалению поражений. Во время второй оценки медицинская бригада использовала флуоресцентную визуализацию в ближнем инфракрасном (ИК)-диапазоне, чтобы выявить дополнительные поражения, не видимые при белом свете. Хирурги удалили все видимые повреждения. Перед завершением операции они также повторно обследовали участки, из которых были удалены поражения, чтобы убедиться, что видимых повреждений не осталось.

В обеих исследовательских группах удаленные хирургически очаги поражения были отправлены в лабораторию, где патологоанатомы оценивали ткани на наличие рака. Патологоанатомам не сообщили, были ли поражения выявлены с помощью белого света или флуоресцентной визуализации в ближнем ИК-диапазоне.

Результаты лабораторных исследований подтвердили, что флуоресцентная визуализация в ближнем ИК-диапазоне способствовала идентификации опухолевых тканей, которые не были видны в белом свете.

Доктор К. Батлер отметила, что эта технология может применяться для более эффективного выявления раковых поражений у пациентов с впервые диагностированным раком, пациентов, уже прошедших химиотерапию, и пациентов с рецидивирующим раком яичника.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило флуоресцентный препарат, который применялся в этом исследовании, для использования в хирургии.

На сегодня исследуются другие препараты для проведения оперативных вмешательств под контролем флуоресценции.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org