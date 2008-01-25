Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) классифицируют степень риска массовых мероприятий следующим образом:

самый низкий риск : виртуальные мероприятия, мероприятия и собрания;

: виртуальные мероприятия, мероприятия и собрания; повышенный риск : небольшие собрания на открытом воздухе и личные встречи, в которых люди из разных домохозяйств одного населенного пункта (села, района, города) остаются на расстоянии не менее 6 футов (1,8 м) друг от друга, носят маски и не используют общие предметы;

: небольшие собрания на открытом воздухе и личные встречи, в которых люди из разных домохозяйств одного населенного пункта (села, района, города) остаются на расстоянии не менее 6 футов (1,8 м) друг от друга, носят маски и не используют общие предметы; более высокий риск : собрания среднего размера, которые позволяют людям из разных населенных пунктов оставаться на расстоянии не менее 6 футов друг от друга;

: собрания среднего размера, которые позволяют людям из разных населенных пунктов оставаться на расстоянии не менее 6 футов друг от друга; самый высокий риск: большие собрания людей из разных населенных пунктов с личным присутствием, когда людям сложно оставаться на расстоянии не менее 6 футов друг от друга.

В исследовании Института экономических исследований сферы труда будущего (Wirtschaftsforschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit — IZA) байкерский фестиваль в небольшом американском городке Стурджис рассмотрен в качестве события с самым высоким риском. Последствия данного мероприятия, проходившего без масок и с минимальным соблюдением правил социального дистанцирования, обойдется общественному здравоохранению примерно в 12,2 млрд дол. США, подсчитали авторы.

Фестиваль байкеров в Стурджисе проводится уже более 80 лет. Хотя органы здравоохранения предупредили о повышенном риске его проведения, городской совет проголосовал против отмены, посчитав, что мотоциклисты съедутся в округ Мид даже без официального разрешения. Поэтому в период с 7 по 16 августа 2020 г. почти 500 000 любителей мотоциклов собрались в Стерджисе, Южная Дакота, на ежегодный пробег. Кроме того, тысячи людей праздновали событие в эти дни в барах, ресторанах и отелях Стурджиса. Многолюдность данного мероприятия (собравшего полмиллиона участников!) в сочетании с минимальным следованием правилам защиты от COVID-19, позволили подозревать, что оно станет «событием со сверхраспространением». Действительно, количество случаев COVID-19 в Южной Дакоте — одном из самых малонаселенных штатов, увеличилось более чем на 130% за последние 2 нед.

Во-первых, используя анонимные данные о перемещениях людей от компании «SafeGraph Inc.», исследователи документально подтвердили, что пинги смартфонов от нерезидентов и пешеходный трафик в ресторанах и барах, торговых заведениях и развлекательных заведениях, отелях и кемпингах существенно вырос в группах населения, организующих ралли. Поведение местных жителей, о котором судили по среднему количеству часов, проведенных дома, изменилось (медиана часов, проведенных дома, уменьшилась на 10%). Во-вторых, используя данные CDC (о заболеваемости, из таких источников, как «Kaiser Family Foundation», «New York Times» и «Johns Hopkins University») и синтетический подход, исследователи демонстрируют, что ко 2 сентября, через месяц после начала ралли, заболеваемость COVID-19 в штате Южная Дакота увеличилась примерно на 35% (на 3,6–3,9 на 1000 человек) по сравнению с 9,7 на 1000 в конце июля 2020 г. Наконец, оценки различий (доза-реакция) показывают, что после фестиваля в округах, откуда приехало наибольшее количество участников, наблюдали более выраженное увеличение заболеваемости COVID-19 на 7,0–12,5% по сравнению с остальными. Данные свидетельствуют о том, что описанные эффекты могут быть менее выражены в штатах с более строгими мерами (например ограничения работы баров/ресторанов, требование относительно ношения масок). На основании расчетов авторы пришли к выводу, что последствия фестиваля «Стурджис» обходятся государственному здравоохранению в сумму, составляющую примерно 12,2 млрд дол.

В то же время губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем (Kristi Noem), выступая на телеканале «Fox», опровергла результаты данного исследования IZA. Республиканец и сторонник президента Дональда Трампа обвинила экономистов в придумывании цифр и их спекулятивной экстраполяции. Губернатор рассказала только о 120 случаях заражения COVID-19 в Южной Дакоте в связи с байкерским фестивалем. Авторы исследования об этом не пишут, но массовые мероприятия, возможно, не так уж плохи в отношении заболеваемости COVID-19, однако общественные финансы пандемия поглощает со страшной скоростью.

По материалам iza.org; faz.net; cdc.gov