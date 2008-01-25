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Новости медицины и фармацииРанний скрининг атеросклероза: фокус на белковый маркер?

Ранний скрининг атеросклероза: фокус на белковый маркер?

Опубликовано  14.03.2023

В недавнем исследовании было показано, что определение уровня белка аполипопротеина B-100 (ApoB) потенциально является более точным методом прогнозирования риска развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, чем исследование содержания холестерина в плазме крови.

Атеросклероз — это состояние, характеризующееся формированием бляшек на стенках кровеносных сосудов. Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания — это общий термин, включающий различные болезни, которые могут развиться вследствие атеросклероза. Среди них инфаркт, инсульт, стенокардия, атеросклероз артерий нижних конечностей.

Ранний скрининг атеросклероза позволяет оценить риски и потенциально разработать индивидуальные меры профилактики развития атеросклеротических заболеваний.

Аполипопротеин B-100 принимает участие в транспорте холестерина. В исследовании выявлено, что уровень АроВ может быть повышенным у лиц с нормальным уровнем общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Исследование проведено группой ученых из Intermountain Healthcare — системы из 33 больниц в штате Юта.

Результаты исследования были представлены на ежегодных научных сессиях Американского колледжа кардиологов (2023 American College of Cardiology annual Scientific Sessions — ACC23) в Новом Орлеане в 2023 г.

Кардиолог из Техасского института сердца (Texas Heart Institute) доктор Салим Вирани (Salim Virani) не участвовал в исследовании. Он объяснил, что повышенный уровень холестерина, особенно холестерина ЛПНП, повышает риск развития атеросклероза и атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. АроВ участвует в транспорте холестерина и обусловливает проникновение холестерина через стенки артерий и развитие бляшек. Атеросклеротические бляшки приводят к сужению сосудов, а при их разрыве образуются тромбы, что может вызвать развитие инсульта и инфаркта. По мнению С. Вирани, определение уровня АроВ является важным маркером риска развития атеросклероза.

В исследовании были проанализированы данные 705 человек, средний возраст которых составлял 56 лет. Из общего числа участников 41% составляли женщины.

Автор исследования доктор Джеффри Л. Андерсон (Jeffrey L. Anderson) объяснил, что уровень АроВ может быть повышенным даже у пациентов с низким показателем холестерина ЛПНП. При этом уровень АроВ отражает риск развития атеросклероза более точно, чем содержание ЛПНП. Доктор Дж. Л. Андерсон подчеркнул, что пациентам с повышенным уровнем АроВ необходимо проводить интенсивную гиполипидемическую терапию даже при нормальном уровне холестерина ЛПНП. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с метаболическим синдромом, сахарным диабетом или преддиабетом. Также пациентам с повышенным уровнем АроВ необходимо рекомендовать рацион с низким содержанием насыщенных и трансжиров, контроль массы тела и регулярную физическую активность.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  14.03.2023

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