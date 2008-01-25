Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) — основная причина необратимой слепоты во всем мире. Многие факторы риска развития глаукомы описаны в литературе: семейный анамнез, повышенное внутриглазное давление, пожилой возраст, негроидная раса, сосудистые заболевания, включая гипертоническую болезнь, сахарный диабет ІІ типа, мигрень и синдром обструктивного апноэ во сне. ПОУГ является наиболее распространенным типом глаукомы, на долю которого приходится 80–90% всех случаев глаукомы. Важно, что на ранней стадии глаукома является малосимптомной, поэтому пациенты часто обращаются к врачу на поздних стадиях заболевания.

Распространенность сахарного диабета ІІ типа, артериальной гипертензии, мигрени и синдрома обструктивного апноэ во сне при глаукоме хорошо изучены. Однако влияние этих заболеваний на развитие ПОУГ исследовано недостаточно.

В недавнем исследовании была изучена связь между возрастом дебюта артериальной гипертензии, сахарного диабета ІІ типа, мигрени и синдрома обструктивного апноэ во сне и возрастом на момент установления диагноза ПОУГ.

Исследование было проведено на базе Юго-западного медицинского центра Техасского университета (University of Texas Southwestern Medical Center).

Результаты были опубликованы в журнале «Clinical Ophthalmology».

Руководитель исследования Каранджит Кунер (Karanjit Kooner), доктор медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Техасского университета, объяснил, что на сегодня нет достаточно эффективных методов лечения пациентов с глаукомой на поздних стадиях. В связи с этим особенно важно проводить эффективный скрининг заболевания на ранних этапах для профилактики развития необратимого снижения зрения и слепоты.

Доктор К. Кунер отметил, что как при сахарном диабете ІІ типа, так и при гипертонической болезни развиваются поражения кровеносных сосудов зрительного нерва и сетчатки. Таким образом, вероятно, эти сосудистые нарушения являются причиной повышенного риска развития ПОУГ. Доктор К. Кунер подчеркнул, что результаты исследования потенциально позволят усовершенствовать скрининг ПОУГ, способствовать более ранней диагностике заболевания и профилактике нарушений зрения, снижения качества жизни пациентов и слепоты вследствие прогрессирования ПОУГ.

В исследовании также приняли участие сотрудники Юго-западного медицинского центра Техасского университета Джеффри Вулискрофт (Jeffrey Wooliscroft), Рубил Акрам (Rubeel Akram), Хафса Зубери (Hafsa Zuberi), Бетти Тонг (Betty Tong), Джейн Гу (Jane Gu) и Аарон Херд (Aaron Hurd).

По материалам www.medicalxpress.com;

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