Рандомизированное исследование: азитромицин при COVID-19

В журнале «The Lancet» опубликованы результаты открытого рандомизированного клинического исследования COALITION II, выполненного в 57 медицинских центрах Бразилии. Его авторы определили, улучшит ли добавление азитромицина к стандартному лечению, которое включает гидроксихлорохин, клинические исходы у пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, включая получающих кислородную поддержку в объеме более 4 л/мин или высокопоточную подачу через назальную канюлю, неинвазивную или инвазивную механическую вентиляцию.

Как напомнили авторы редакционной статьи, азитромицин обычно используется при бактериальных респираторных инфекциях и также может обладать противовирусной активностью против некоторых РНК-вирусов. Было показано, что азитромицин эффективен in vitro против вирусов, в частности вируса Зика и риновируса, и оказывать противовирусное действие на клетки эпителия бронхов. Азитромицин также обладает иммуномодулирующими свойствами и может снизить риск обострения хронических заболеваний дыхательных путей.

В исследовании приняли участие 447 взрослых участников (в возрасте старше 18 лет) в нескольких больницах Бразилии, примерно треть из которых составляли женщины. Первичным результатом был клинический статус через 15 дней, оцениваемый с использованием шестиступенчатой ​​порядковой шкалы от отсутствия госпитализации до смерти. Всего за участниками наблюдали в течение 29 дней для оценки смертности. Авторы не выявили положительного влияния азитромицина на клинические исходы, включая клинический статус или смертность при добавлении к стандартному режиму лечения (отношение шансов 1,36 [95% доверительный интервал 0,94–1,97]; p = 0,11), как и доказательств увеличения количества нежелательных явлений при добавлении азитромицина.

Результаты COALITION II являются важным вкладом в рандомизированные исследования по оценке лекарственных средств для лечения COVID-19. Результаты свидетельствуют, что добавление азитромицина к существующим стандартным схемам лечения не улучшает исходы. Дополнительные плацебо-контролируемые исследования с участием госпитализированных пациентов и на более ранних стадиях заболевания укрепят доказательства и дадут всестороннее понимание роли азитромицина в лечении COVID-19, отметили авторы редакционной публикации.

По материалам thelancet.com