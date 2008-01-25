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Новости медицины и фармацииРак яичников: поддерживающая терапия олапарибом

Рак яичников: поддерживающая терапия олапарибом

Опубликовано  02.12.2021

В журнале «Lancet Oncology» опубликованы данные исследования, которые свидетельствуют об эффективности поддерживающей терапии препаратом олапариб у женщин с недавно диагностированным раком яичников и мутацией BRCA.

В исследование были включены женщины — носители мутаций BRCA, у которых была недавно диагностирована серозная или эндометриоидная карцинома яичников и отмечался клинический ответ (полный или частичный) на химиотерапию препаратами платины. В рамках исследования после основного курса лечения женщинам назначали олапариб в дозе 300 мг 2 раза в сутки или плацебо в качестве поддерживающей терапии на протяжении 2 лет.

Средний период наблюдения в группе олапариба составил 4,8 года, а медиана выживаемости без прогрессирования — 56 мес. Для сравнения, в группе плацебо средний период наблюдения составил 5,0 лет, а медиана выживаемости без прогрессирования — 13,8 мес.

У большинства пациенток в исследовании отмечали мутации BRCA1 (72%), у 106 (27%) — мутации BRCA2 и у 3 (1%) — обе мутации.

При анализе вторичной эффективности (показатель времени до вторичного прогрессирования заболевания или летального исхода) 5-летняя выживаемость без прогрессирования составила 64% для олапариба и 41% для плацебо.

Анемия (22%) была наиболее частым побочным эффектом ≥3-й степени тяжести среди пациентов, принимавших олапариб, за ней следовали нейтропения (8%) и утомляемость или астения (4%).

Серьезные побочные эффекты в целом чаще возникали при приеме олапариба (21%), чем при применении плацебо (13%), как и серьезные нежелательные явления, связанные с терапией (10 против 2%).

Ведущий автор исследования Сусана Банерджи (Susana Banerjee) из Royal Marsden NHS (National Health Service) Foundation Trust и Института исследования рака (Institute of Cancer Research) в Лондоне высказала мнение, что всем женщинам с недавно диагностированным распространенным раком яичников и мутацией BRCA следует рассмотреть возможность получения поддерживающей терапии олапарибом после операции и ответа на химиотерапию на основе платины.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  02.12.2021

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