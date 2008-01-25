Рак предстательной железы: новая комбинированная терапия

В одном из недавних исследований, проведенном на базе медицинского центра Cedars-Sinai Cancer, показано, что комбинация андроген-депривационной терапии и лучевой терапии тазовых лимфатических узлов позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с раком предстательной железы. Так, у около 90% пациентов, получавших данную терапию, не наблюдалось прогрессирование рака в течение 5 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Lancet».

В исследовании было продемонстрировано, что пятилетняя выживаемость (то есть процент больных, продолжительность жизни которых после установления диагноза составила 5 и более лет) пациентов с раком предстательной железы, которые прошли оперативное лечение и не проходили курс андроген-депривационной терапии и лучевой терапии тазовых лимфатических узлов, составляла 70%.

Говард Сандлер (Howard Sandler), доктор медицины, заведующий отделением Радиационной онкологии в Cedars-Sinai Cancer и старший автор исследования, подчеркнул, что исследуемая комбинированная терапия значительно снижает риск летального исхода у пациентов с раком предстательной железы.

В этом международном клиническом исследовании III фазы приняли участие 1716 пациентов. Участники были разделены на три группы. У представителей всех групп было проведено хирургическое лечение по поводу рака предстательной железы.

1-я группа получила лучевую терапию ложа предстательной железы. Медиана пятилетней выживаемости у этих пациентов составила 71%.

2-я группа получала стандартную лучевую терапию в сочетании с андроген-депривационной терапией. Медиана пятилетней выживаемости в этой группе составила 81%.

3-я группа получала лучевую терапию ложа предстательной железы, андроген- депривационную терапию и лучевую терапию тазовых лимфатических узлов. У 87% пациентов этой группы не было отмечено прогрессирование рака в течение 5 лет наблюдения.

В США рак предстательной железы является наиболее часто диагностируемым видом онкопатологии после рака кожи. На ранних стадиях этот вид онкопатологии протекает бессимптомно. В то же время определение уровня простатспецифического антигена является методом ранней диагностики рака предстательной железы. Основной метод терапии — хирургическое удаление предстательной железы. Однако у части пациентов спустя несколько лет после простатэктомии отмечается повторное повышение уровня простатспецифического антигена, что свидетельствует о рецидиве заболевания. Г. Сэндлер объяснил, что раннее применение лучевой и андроген-депривационной терапии после оперативного вмешательства позволяет избежать прогрессирования и рецидивирования рака предстательной железы у большинства больных и увеличить их продолжительность жизни.

По материалам www.medicalxpress.com