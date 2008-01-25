По данным Национального института рака (National Cancer Institute), рак мочевого пузыря является одним из наиболее распространенных видов онкопатологии в США. Кроме того, этот вид рака характеризуется высокой частотой рецидивирования.

Марк Тайсон (Mark Tyson), II, доктор медицинских наук, уролог-хирург клиники Майо (Mayo Clinic), отметил, что появление примеси крови в моче может быть одним из первых симптомов рака мочевого пузыря. В то же время примесь крови может быть небольшой и незаметной невооруженным взглядом.

При появлении крови в моче (в том числе при выявленной при анализе мочи микрогематурии) необходимо немедленно пройти полное урологическое обследование.

Доктор М. Тайсон сообщил, что возможны и другие симптомы рака мочевого пузыря:

учащенное и императивное мочеиспускание;

частое ночное мочеиспускание.

При подозрении на рак мочевого пузыря может быть рекомендована цистоскопия. Кроме визуального осмотра слизистой оболочки мочевого пузыря и уретры при цистоскопии можно взять образец тканей для анализа — провести биопсию.

Также при выявлении крови в моче М. Тайсон рекомендует пройти рентгеновское обследование — урограмму с помощью компьютерной томографии (КТ) для исключения рака в других органах мочевыделительной системы, включая мочеточники и почки.

Наиболее распространенным типом рака мочевого пузыря является уротелиальная карцинома.

Рак мочевого пузыря на 1-й стадии поражает только слизистую оболочку, на 4-й стадии процесс распространяется на лимфатические узлы или органы в отдаленных частях тела.

Лечение зависит от типа рака, стадии и степени.

Опухоли, ограниченные внутренним слоем мочевого пузыря, могут быть удалены и классифицированы во время процедуры, называемой трансуретральной резекцией опухоли мочевого пузыря (ТУРМП). ТУРМП проводится без хирургических разрезов, с помощью эндоскопа, при этом пациенту выполняется седация.

В зависимости от результатов гистологического исследования лечащий врач определит дальнейшую тактику лечения.

Рак мочевого пузыря бывает низко- или высокодифференцированным. Клетки рака мочевого пузыря низкой степени злокачественности (высокодифференцированные) растут медленнее и с меньшей вероятностью проникают в мышечную стенку мочевого пузыря. Клетки рака мочевого пузыря высокой степени злокачественности (низкодифференцированные) растут агрессивно и с большей вероятностью распространяются на стенку мочевого пузыря на другие ткани и органы.

Лечение рака мочевого пузыря может включать химиотерапию. При этом химиотерапевтические препараты могут вводиться либо непосредственно в мочевой пузырь, либо системно (внутривенно).

Кроме того, в терапии рака мочевого пузыря могут применяться лучевая терапия, иммунотерапия, хирургическое лечение. Терапия также может быть комбинированной, с применением нескольких методов.

При агрессивном раке мочевого пузыря обычно проводится химиотерапия и затем хирургическое удаление мочевого пузыря или его части. В этом случае лечащий врач обсуждает с пациентом варианты реконструкции и другие подходы к восстановлению способности к мочеиспусканию.

В дальнейшем пациенту необходимо регулярно проходить обследования для выявления возможных рецидивов. Эксперты обычно рекомендуют проходить цистоскопию для осмотра внутренней части уретры и мочевого пузыря каждые 3–6 мес в течение первых нескольких лет после лечения. Тип тестирования и частота посещений могут измениться после нескольких лет наблюдения без рецидива рака.

При высокозлокачественном неинвазивном раке мочевого пузыря для профилактики рецидива может быть рекомендована иммунотерапия. Бацилла Кальметта — Герена (БЦЖ) — это ослабленные бактерии, которые могут стимулировать иммунную систему к уничтожению любых оставшихся раковых клеток в мочевом пузыре. При этом препарат вводят внутрь мочевого пузыря через катетер, после чего пациенту следует на несколько часов задержать мочеиспускание.

По материалам www.medicalxpress.com