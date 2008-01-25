Нове дослідження виявило в осіб, які перенесли невеликі, «тихі» інсульти, деякі генетичні ключі, які можуть дозволити розробити нові методи лікування цього захворювання.

У ході дослідження, що фінансується Британським фондом серця (British Heart Foundation), виявлені зміни в 12 генетичних ділянках ДНК людей, які перенесли лакунарний інсульт, — це тип інсульту, викликаний ослабленням дрібних кровоносних судин глибоко в головному мозку.

Пошкодження кровоносних судин і порушення кровотоку, пов’язані з перенесеним інсультом цього типу, можуть викликати проблеми з мисленням, пам’яттю, ходьбою і, в кінцевому підсумку, призвести до розвитку деменції.

До проведення цього дослідження лише 1 генетична вада була пов’язана з лакунарними інсультами.

Вчені сподіваються, що результати їх дослідження зможуть допомогти відкрити нові методи лікування лакунарного інсульту та судинної деменції.

Дослідники провели сканування і зіставлення генетичного коду 7338 пацієнтів з «тихим» інсультом з 254 798 пацієнтами без нього.

Після цього вчені виявили 12 генетичних ділянок, які пов’язані з лакунарними інсультами та залучені в підтримку нейросудинної системи.

Вважається, що генетичні зміни у цих ділянках пов’язані з тим, що дрібні кровоносні судини більшою мірою пропускають рідину, а також з потраплянням токсичних речовин у головний мозок.

Дослідницька група, ґрунтуючись на своїх висновках, тепер планує перевірити, чи можуть нові методи лікування виправити ці аномалії. Майбутнє дослідження проводитиметься на клітинах головного мозку в лабораторних умовах.

«Ці маленькі і часто «тихі» лакунарні інсульти довгий час залишалися непоміченими, і тому ми не могли лікувати пацієнтів так, як нам хотілося б. Хоча вони і незначні, їх наслідки для пацієнтів можуть бути величезними», — зазначив професор Х’ю Маркус (Hugh Markus), керівник дослідження і невролог Кембриджського університету (University of Cambridge), Великобританія.

«Тепер ми плануємо використовувати цей новий генетичний план в якості трампліну для розробки таких необхідних методів лікування, щоб у першу чергу запобігти виникненню лакунарних інсультів, а також допомогти запобігти розвитку деменції», — додав він.

За матеріалами pharmatimes.com,

фото healtheuropa.eu