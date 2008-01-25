Процедура промывания носа. Мыть или не мыть — вот в чем вопрос

Промывание носа относится к гигиеническим или лечебным процедурам с целью профилактики или терапии при инфекциях.

Зачем нужно промывать нос?

Польза от процедуры:

очищение носовой полости от слизи или гнойных выделений, а также перед введением лекарственных средств;

уменьшение воздействия аллергенов;

очищение носа от бактерий и вирусов;

уменьшение отека и воспаления слизистой оболочки носа;

повышение местного иммунитета.

Промывание носа может использоваться по рекомендации врача отдельно или в качестве дополнения к другим фармакологическим методам лечения (применение интраназальных и пероральных лекарственных средств) (Head K. et al., 2018).

Показания к промыванию носа

Показания к промыванию носа:

ринит (аллергический, атрофический, гипертрофический, вазомоторный) (Head K. et al., 2018);

воспаление аденоидов, придаточных пазух носа;

профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, SARS-CoV-2 (Casale M. et al., 2020);

подготовка к отоларингологическим операциям в полости носа и последующая реабилитация;

гигиеническая процедура.

Согласно результатам исследования, промывание носа рекомендуется в качестве терапии первой линии при хроническом риносинусите. Также в послеоперационный период после эндоскопической хирургии околоносовых пазух промывание в домашних условиях является важным методом ускорения заживления ран (Head K. et al., 2018).

Противопоказания

Когда нельзя промывать нос?

Не рекомендована процедура при:

носовых кровотечениях;

отите;

эпилепсии и судорожном синдроме;

расстройствах психики;

непроходимости носового хода;

непереносимости или аллергии на компоненты раствора.

Чем промывать нос: растворы

Чем промывать нос? Рекомендовано использовать:

изотонический раствор на основе морской соли;

гипертонический раствор природной морской деминерализованной воды из Атлантического океана;

изотонический или гипертонический стерильный раствор воды Адриатического моря с натуральными солями и микроэлементами;

раствор на основе фурацилина: в стакане теплой воды (100 мл) растворяют порошок или таблетку фурацилина (20 мг);

раствор хлоргексидина (0,05%) (в комплексном составе).

Чем промывать нос при гайморите?

Указанные выше растворы также подойдут при гайморите, но перед применением важно проконсультироваться с врачом.

Какие существуют виды промывания носа?

Существует несколько видов промывания носа:

орошение с помощью капель;

промывание с помощью груши или нети пота;

назальный душ (применяется специальная аппаратура в условиях стационара);

промывание по Проетцу (пациент лежит на кушетке с запрокинутой назад головой. В носовой проход врач вводит раствор при помощи шприца, из другого носового хода — откачивает содержимое. Во время процедуры пациенту нужно произносить непрерывно «ку-ку» для обеспечения отрицательного давления);

ирригация носовой полости (врач вводит раствор в один носовой ход, после чего он свободно вытекает из другого);

аспирация (очищение носовой полости с помощью аспиратора).

Для промывания носа используют такие устройства: нети пот (чайничек для промывания), шприц, грушу, ирригатор, аспиратор, а также систему для промывания носа по Проетцу.

Как правильно промывать нос?

Проводить специальную подготовку нет необходимости. Установлено, что при промывании носа ирригационная жидкость течет в следующем порядке: решетчатая пазуха, носоглотка, ипсилатеральная верхнечелюстная пазуха, контралатеральная верхнечелюстная пазуха и ипсилатеральная лобная пазуха (Do-Yang Park et al., 2022).

Как правильно промывать нос? Согласно результатам исследования, рекомендовано положение головы с наклоном головы на 30° или 45° вперед (Wu D. et al., 2022).

Как промывать нос в домашних условиях?

Алгоритм использования груши или нети пота:

во время процедуры необходимо держать голову прямо, взгляд направлен вперед;

направить наконечник груши или нети пота следует на заднюю стенку глотки;

осторожно вливать раствор в один носовой ход, чтобы жидкость вытекла из противоположного носового хода, повторить процедуру с противоположной стороны;

за несколько секунд от начала процедуры раствор должен свободно вытекать из носа, рекомендовано наклонить голову вперед.

Промывание носа шприцом:

рекомендовано использовать шприц без иглы (объем — 5–10 мл);

высморкаться;

заполнить шприц необходимым раствором;

наклонить голову над раковиной, повернуть на 45° вверх и залить жидкость в носовой ход;

высморкаться;

повторить действие с другой стороны;

не рекомендовано проводить процедуру детям в возрасте младше 2 лет;

детям в возрасте старше 2 лет рекомендованный объем раствора на 1 промывание носа — 50 мл; количество процедур — до 6 раз в сутки;

взрослым — на 1 промывание носа — 100 мл, количество процедур — до 14 раз в сутки.

При любом методе солевой раствор может попасть в рот во время промывания носа и оставить соленый привкус. После процедуры вы можете прополоскать рот водой.

Растворы натрия хлорида могут быть изотоническими (0,9% NaCl) или гипертоническими. Гипотонический раствор (концентрация NaCl менее 0,9%) обладает низкой концентрацией соли и не будет эффективным при отеке слизистой оболочки носа. Гипотонический раствор подходит для увлажнения слизистой оболочки носовой полости. Хотя промывание солевым раствором считается безопасным, возможны носовые кровотечения и раздражение или дискомфорт в носу и ушах (Head K. et al., 2018).

Можно ли промывать нос физиологическим раствором? Промывание носа этим раствором улучшает функцию слизистой оболочки носа за счет прямого очищения слизи, предотвращения роста бактерий. Также физиологический раствор разжижает слизь, способствуя очистке и удалению антигенов и бактериальной биопленки. Было доказано, что промывание носа раствором NaCl при хроническом риносинусите помогает очистить полость носа и способствует восстановлению функции слизистой оболочки (Do-Yang Park et al., 2022). Другие растворы, которые входят в отоларингологические наборы для промывания носа, уменьшают выраженность воспаления и отека слизистой оболочки носа, очищают ее от аллергенов, способствуют увлажнению и регенерации, улучшают защитные свойства.

Также, согласно результатам исследования, промывание носа физиологическим раствором снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 на слизистой оболочке полости носа (Casale M. et al., 2020).

Чем промывать нос ребенку?

Чем и как промывать нос ребенку?

Естественный способ очистить нос ребенка — заставить его чихнуть. Это удаляет избыточные накопления слизи в носу. Если младенец по-прежнему чувствует себя некомфортно, лучше провести промывание носа.

Можно ли промывать нос новорожденным? Для новорожденных и детей грудного возраста очень важна проходимость носовых ходов. У младенцев с заложенностью носа наблюдаются проблемы с кормлением и одышка. Чем промывать нос грудничку? Эффективной терапией для уменьшения заложенности носа, вызванной слизью, является промывание физиологическим раствором (Martijn H.A. Mensink et al., 2022).

Как промывать нос новорожденным раствором натрия хлорида? Младенцу рекомендовано закапывать нос в положении лежа, повернуть голову на бок и промыть один носовой ход, потом другой. Ребенку в возрасте старше 2 лет рекомендовано помочь склонить голову набок, если есть возможность сделать это над раковиной, и ввести раствор в один носовой проход, медленно выплеснуть раствор, и повторить процедуру с другой стороны.

Польза от промывания носа

Промывание носа — это безопасный и простой способ очистить носовые пазухи. Процедура может уменьшить проявление симптомов, связанных с инфекцией носовых пазух, аллергией, простудой или другими заболеваниями верхних дыхательных путей. Существует множество устройств и методик для промывания носа. Врач поможет подобрать эффективную технику индивидуально.